Bucovina InBusiness 4.0 aduce la Suceava antreprenori și lideri din business. O zi dedicată educației antreprenoriale

Bucovina InBusiness 4.0, eveniment programat pe 9 octombrie 2026, la Jeni Palace din municipiul Suceava, propune o zi de dialog, educație și networking în jurul unei teme actuale: „Business în era schimbării. Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă”.

Mediul de afaceri din Suceava și din regiune se reunește în cadrul celei de-a patra ediții a evenimentului Bucovina InBusiness, o inițiativă dedicată antreprenoriatului, dezvoltării profesionale și conectării comunității de business.

Organizat de Asociația In Business Club Suceava, evenimentul își propune să fie mai mult decât o conferință. Potrivit organizatorilor, Bucovina InBusiness 4.0 este conceput ca o adevărată zi de educație antreprenorială, în care experiențele, ideile și perspectivele unor oameni cu experiență în business, leadership și dezvoltare personală să devină puncte de plecare pentru noi direcții în mediul de afaceri.

Tema ediției din acest an este „Business în era schimbării. Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă”, un subiect care aduce în prim-plan una dintre principalele provocări ale antreprenoriatului actual: capacitatea oamenilor și a organizațiilor de a se adapta într-un mediu economic și social aflat într-o continuă transformare.

O zi dedicată antreprenorilor și comunității de business

Pe parcursul zilei de 9 octombrie, participanții vor avea acces la sesiuni de discuții, prezentări și momente de networking, într-un format care urmărește să faciliteze atât schimbul de experiență, cât și construirea unor noi conexiuni profesionale.

Evenimentul este destinat antreprenorilor, managerilor și profesioniștilor interesați de dezvoltarea afacerilor, leadership, educație financiară și de identificarea unor soluții pentru menținerea relevanței într-o economie în schimbare.

Organizatorii estimează participarea unei comunități de peste 700 de persoane, ceea ce transformă Bucovina InBusiness într-unul dintre evenimentele importante dedicate mediului antreprenorial din regiune.

„Ne așteaptă perspective noi, experiențe reale și conversații cu oameni din comunitatea de business”, transmit organizatorii, care consideră că dezvoltarea unei comunități antreprenoriale puternice presupune nu doar investiții și rezultate financiare, ci și educație, colaborare și capacitatea de a învăța permanent.

Speakeri cu experiență în business, leadership și dezvoltare personală

Ediția din 2026 îi aduce la Suceava pe Alina Chifan, Gáspár György, Dragoș Anastasiu și Sergiu Neguț, patru profesioniști cu experiențe diferite, dar cu un element comun: preocuparea pentru dezvoltarea oamenilor și a organizațiilor.

Alina Chifan, director de vânzări al companiei EGGER, are o experiență de peste 18 ani în cadrul companiei, unde și-a construit parcursul profesional pornind de la o poziție entry-level în echipa de vânzări până la rolul actual de administrator, director de vânzări și purtător de cuvânt.

Este implicată în proiecte care conectează mediul de afaceri, educația și comunitatea și susține inițiative privind dezvoltarea profesională, responsabilitatea socială și colaborarea pe termen lung.

Gáspár György, psiholog clinician și psihoterapeut relațional, este președinte și membru fondator al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie și al Academiei Imago România. Este autorul mai multor volume, între care „Copilul invizibil”, „Revoluția iubirii”, „Mindfulness Urban”, „#LoveIsFun”, „Suflete de sticlă” și „Când conflictul are sens”.

Experiența sa este legată în special de relații, dezvoltare personală și psihologia oamenilor, teme care devin tot mai importante inclusiv în zona de leadership și management.

Printre invitații ediției se află și Dragoș Anastasiu, antreprenor și lider de opinie, cu o experiență de peste trei decenii în business. Revenit în România în 1995, după o perioadă petrecută în Germania, Anastasiu a fondat Touring Europabus România, companie devenită ulterior partener oficial Eurolines.

Sub conducerea sa, grupul s-a extins până la o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro și peste trei milioane de pasageri anual. A dezvoltat ulterior proiecte și parteneriate precum TUI TravelCenter, FlixBus, Green Village Resort și franciza Enterprise Rent-A-Car.

Activitatea sa este legată și de zona de leadership și educație antreprenorială, fiind implicat în proiecte și organizații precum Romanian Business Leaders, RePatriot și SuperTeach.

Un alt nume important al ediției este Sergiu Neguț, antreprenor, investitor de tip angel și consultant de business. Este cofondator și Chief Strategy Officer al FintechOS, companie de tehnologie financiară care dezvoltă infrastructură digitală pentru bănci și companii de asigurări la nivel global.

Sergiu Neguț este președintele Romanian Business Leaders, partener în fondul de tehnologie medicală Cleverage Capital și investitor sau mentor în mai multe afaceri. Are, de asemenea, o activitate consistentă în zona educațională, fiind profesor asociat la Bucharest International School of Management, unde predă strategie de business și antreprenoriat.

Și experiență locală în dialogul cu antreprenorii

Programul evenimentului include și intervenția lui Romeo Antoche, directorul Centrului de Afaceri Corporate BCR Suceava.

Cu peste 18 ani de experiență în corporate banking, Romeo Antoche a lucrat cu sute de companii și proiecte de dezvoltare. În prezent coordonează activitatea Centrului de Afaceri Corporate BCR Suceava și colaborează cu echipe din alte trei județe ale Moldovei, fiind în contact direct cu mediul de afaceri regional.

Una dintre temele sale de interes este educația financiară a antreprenorilor, pornind de la ideea că performanța unei companii presupune un echilibru între ambiție și prudență, între creștere și controlul indicatorilor financiari.

Antreprenoriatul, privit dincolo de cifre

Bucovina InBusiness 4.0 propune, astfel, o perspectivă mai largă asupra performanței în business. Nu este vorba doar despre cifre, investiții sau creșterea unei companii, ci și despre oameni, capacitatea de adaptare, leadership, educație și construirea unor relații profesionale solide.

Într-o perioadă în care schimbările tehnologice, economice și sociale obligă companiile să se adapteze rapid, întrebarea centrală a ediției – cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă – devine una importantă pentru orice antreprenor.

Prin formatul propus, evenimentul urmărește să creeze un spațiu în care experiența celor consacrați în business să se întâlnească cu nevoile și provocările antreprenorilor locali și regionali.

Informații despre program, bilete și modalitățile de participare sunt disponibile pe platforma oficială a evenimentului, https://bucovina.inbusiness.club/