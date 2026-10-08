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Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia

Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia

Oferta turistică din Bucovina este promovată la cea de-a 32-a ediție a TT Warsaw, cel mai mare târg de turism din Polonia, care are loc în perioada 8–11 octombrie 2026, la Varșovia. Târgul reunește anual peste 20.000 de vizitatori și expozanți din peste 50 de țări, fiind o platformă importantă de promovare a celor mai atractive destinații turistice din lume.

Oferta turistică a județului Suceava este promovată în standul României, alături de nouă coexpozanți din rândul operatorilor economici, organizațiilor de management al destinațiilor, administrațiilor locale și industriei hoteliere.

„Participarea are loc într-un moment în care interesul turiștilor polonezi pentru România este în creștere. În primele șapte luni ale anului 2026, numărul acestora a crescut cu 28,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Amenajat cu imagini ale Mănăstirii Sucevița, standul României aduce în atenția vizitatorilor patrimoniul, tradițiile și oferta turistică a Bucovinei”, a transmis conducerea Consiliului Județean Suceava. Potrivit aceleiași surse, materialele de promovare ale județului Suceava, disponibile în limbile polonă și engleză, au atras interesul publicului și al agențiilor de turism prezente la târg.

Bucovina este promovată la cel mai important târg de turism din Polonia
Bucovina este promovată la cel mai important târg de turism din Polonia

De precizat că oferta este completată de o degustare de produse artizanale din hribi, oferite de „Hribărescu”, un producător local care valorifică ciupercile de pădure din Bucovina.

Patrimoniul cultural reprezintă un alt punct de interes, în special pentru Bucovina, unde turiștii pot regăsi, departe de casă, tradițiile comunităților poloneze din județul Suceava, stabilite de peste două secole.

Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la târgul de turism TT Warsaw din Polonia
Bucovina este promovată la cel mai important târg de turism din Polonia
Bucovina este promovată la cel mai important târg de turism din Polonia

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