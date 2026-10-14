Bucovina este promovată zilele acestea, în premieră, la unul dintre cele mai mari și importante târguri internaționale de turism din Italia, TTG Travel Experience, organizat în orașul Rimini. Delegația Consiliului Județean Suceava la acest târg este condusă de vicepreședintele instituției Nicolae Robu.

„Este pentru prima dată când Consiliul Județean Suceava participă la acest târg, o oportunitate importantă de a face cunoscute frumusețea, tradițiile și autenticitatea Bucovinei în fața profesioniștilor din turism și a publicului internațional. Am venit aici cu dorința de a le arăta italienilor și tuturor celor interesați de România că Bucovina înseamnă mult mai mult decât o destinație turistică: înseamnă mănăstiri și patrimoniu cultural, peisaje deosebite, tradiții păstrate cu grijă, gastronomie autentică și oameni care știu să-și primească oaspeții cu sufletul deschis”, a spus Nicolae Robu.

Bucovina este promovată, în premieră, la unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism din Italia

El a subliniat că un element aparte al promovării județului este „Pașaportul turistic al Bucovinei”, care este oferit vizitatorilor standului. „Ne dorim ca acesta să devină o invitație la descoperire, un îndemn de a ajunge în Bucovina și de a-i cunoaște, pas cu pas, locurile, poveștile și valorile. Italia reprezintă o piață importantă pentru turismul românesc, iar legăturile dintre comunitățile noastre și românii care trăiesc aici pot contribui la apropierea și mai mare dintre cele două țări”, a adăugat vicepreședintele CJ Suceava. El a precizat că legăturile aeriene din Italia și Suceava oferă oportunități concrete pentru atragerea turiștilor din această țară.

„Cred că promovarea turistică trebuie să însemne prezență, dialog și colaborare. De aceea, participarea noastră la Rimini este un pas spre noi parteneriate și spre o mai bună valorificare a potențialului turistic al județului Suceava”, a precizat Robu. El a arătat că mesajul transmis la târgul din Italia este unul cât se poate de clar, și anume că Bucovina este o destinație care merită descoperită, trăită și recomandată mai departe.

„Promovăm Bucovina cu respect pentru identitatea noastră și cu încrederea că patrimoniul, tradițiile și ospitalitatea oamenilor sunt cele mai valoroase cărți de vizită ale județului Suceava. Bucovina ne reprezintă. Iar datoria noastră este să o facem cunoscută în lume!”, a încheiat Nicolae Robu.

Bucovina este promovată, în premieră, la unul dintre cele mai importante târguri internaționale de turism din Italia