Consiliul Județean Suceava participă, în perioada 26–28 noiembrie 2026, în premieră, la Târgul Internațional de Turism „Novi Sad Fair”, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Serbia.

Evenimentul se desfășoară la Novosadski Sajam din Novi Sad, unul dintre principalele centre expoziționale din Serbia, și reunește reprezentanți din 12 țări și peste 260 de expozanți, oferind o oportunitate importantă de promovare a destinațiilor turistice și de dezvoltare a parteneriatelor internaționale.

Consiliul Județean Suceava este prezent în calitate de expozant, cu un stand de 12 mp, alături de un producător local din Bucovina, reprezentant al Asociației „Gustă din Bucovina”, care contribuie la promovarea gastronomiei și a produselor tradiționale specifice zonei.

„Participarea la acest eveniment are loc într-un context favorabil, marcat de creșterea interesului turiștilor sârbi pentru România. În primele nouă luni ale anului 2026, numărul acestora a crescut cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Amenajat cu imagini reprezentative ale mănăstirilor din județul Suceava, standul Bucovinei pune în valoare patrimoniul cultural, spiritual și tradițiile autentice ale regiunii. Totodată, gastronomia bucovineană ocupă un loc important în cadrul prezentării, vizitatorii având ocazia să descopere și să deguste preparate și specialități tradiționale din Bucovina”, a transmis conducerea Consiliului Județean Suceava.

Prin participarea la acest târg, Consiliul Județean urmărește să consolideze vizibilitatea Bucovinei și a județului Suceava pe piața turistică internațională, să promoveze oferta turistică a județului și să atragă noi vizitatori din Serbia și din celelalte țări participante.