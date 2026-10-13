„Bucovina Dance Cup”, ediția a IX-a, și Campionatul Național U21, la Sala Sporturilor Volovăț

Cea de-a IX-a ediție a competiției „Bucovina Dance Cup”, organizată alături de Campionatul Național U21, va avea loc, în perioada 24–25 octombrie 2026, la Sala Sporturilor Volovăț. Este vorba de cel mai mare eveniment de dans sportiv din județul Suceava. Evenimentul este organizat de Federația Română de Dans Sportiv, Bucovina Dance Studio și Agenția Națională pentru Sport.

„Povestea Bucovina Dance Cup continuă! Bucovina scrie o nouă pagină în istoria dansului sportiv. Cu multă bucurie vă spunem că, pentru prima dată, un campionat național de dans sportiv va fi organizat în județul Suceava. Timp de două zile, sportivi din România și nu numai vor transforma ringul într-un spectacol al eleganței, disciplinei și performanței. Ne așteaptă evoluții impresionante, emoții puternice și momente care vor rămâne în memoria comunității noastre”, au transmis organizatorii.