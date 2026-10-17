Bucovina a fost desemnată cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru anul 2027

Bucovina a fost desemnată, de revista Time Out, ca fiind cea mai subestimată destinație turistică de vizitat din lume pentru anul 2027. Într-un amplu articol publicat de această revistă, Bucovina este descrisă ca fiind un colț liniștit al României, plin de mănăstiri pictate și păduri seculare.

„Dacă le vorbești majorității călătorilor despre România, aceștia își vor imagina castele în stil gotic și un anumit conte cu o slăbiciune pentru sânge. Însă, dacă te îndrepți spre nord-est, dincolo de Carpații Orientali, vei descoperi o regiune mult mai liniștită, cu aceiași munți sălbatici, dar cu mult mai puține autocare cu turiști. Această regiune este Bucovina, care tocmai a ajuns în fruntea listei actualizate a publicației Time Out cu cele mai subestimate destinații turistice din lume pentru anul 2027”, se arată în articol.

Lista publicată de Time Out cuprinde 41 de locuri mai liniștite și mai accesibile ca preț, din întreaga lume, fiecare dintre acestea fiind vizitată de un editor al revistei, sau de unul dintre colaboratorii pasionați de călătorii.

„Bucovina este o regiune profund tradițională, cu păduri străvechi, pajiști pline de flori sălbatice și orășele montane pitorești; tot aici se află opt mănăstiri pictate, incluse în patrimoniul UNESCO – biserici acoperite cu fresce colorate care înfățișează scene biblice și motive din folclorul românesc. De asemenea, aici începe Via Transilvanica, un traseu de pelerinaj de 1.400 km care traversează România pe diagonală, trecând prin aproximativ 400 de comunități; parcurgerea sa integrală durează, în medie, două luni”, mai menționează revista Time Out. De precizat că editorul de turism de la Time Out, Grace Beard, a a parcurs o parte din traseul Via Transilvanica, care are ca punct de plecare Mănăstirea Putna, și a descoperit pensiuni rurale unde se servesc prânzuri gătite în casă, unde se oferă din abundență vișinată și unde oaspeții sunt primiți cu o căldură deosebită. În articol se mai amintește că Bucovina este centrul tradiției românești de încondeiere a ouălor, iar Muzeul Național al Ouălor Încondeiate din Ciocănești găzduiește sute de astfel de exponate.

După Bucovina, lista publicată de revista Time Out mai include următoarele destinații South Dakota-SUA, Asturian Cities-Spania, Osa Peninsula-Costa Rica, San Martin-Peru, Zambujeira do Mar-Portugalia, Bisbee-Arizona, Shenzhen-China, Carry-le-Rouet-Franța și Tioga Pass-California.