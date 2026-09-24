„Bubuitura a fost puternică!” – mărturii de la locul prăbușirii dronei de joi dimineață, la Solca

Drona prăbușită joi dimineață în apropiere de casele din Solca nu pare să-i fi speriat pe localnici, în ciuda zgomotelor puternice care s-au auzit în zori de zi. Ba chiar unii au și pornit în căutarea ei, călare pe scuter, găsind fragmentele căzute printre copacii de care s-a zdrobit.

“Drona avea vreo 3-4 metri. S-a izbit în copaci și a explodat”, spune unul dintre temerarii porniți imediat pe urmele dronei venite dinspre Ucraina.

„Nu știu dacă chiar a explodat, că totuși are un ceas care merge. Am văzut-o de dimineață, de acasă. S-a auzit un zgomot foarte mare, apoi o bubuitură și am văzut când a căzut. Cunosc zona și m-am dus direct acolo. E ruptă toată, că a trecut printre copaci, dar n-a luat foc nimic. Zbura la aproximativ 300 de metri. Prima dată a venit mesajul, apoi am auzit-o și am ieșit afară și am văzut-o exact. Nu-i corect ce se întâmplă. Ăștia spun că au dat-o jos avioanele, dar nu e adevărat”, spune ferm al doilea localnic, de pe scuter.

Altul, care a ajuns și el în același loc, a și filmat resturile dronei prăbușite.

Prin localitate, oamenii își reiau treburile zilnice, fără a face mult caz de faptul că le-a trecut drona pe deasupra capului.

„Am văzut drona și două avioane, după alertă. Nu m-am panicat deloc. Era zgomot tare. Bubuitura a fost puternică!”, spune un alt localnic, care completează, cu umor – „Cum o vrea domnul președinte. Luăm arma și la război cu noi!”

Prezent la locul prăbușirii dronei a fost și primarul din Solca, Cornel Țehaniuc: „N-am putut lua nicio măsură. Doar am pregătit o echipă de voluntari, ca să putem participa în caz de nevoie. Voluntarii au fost mai rapizi, fără a fi organizați de noi au fost acolo. Când am ajuns, accesul era deja restricționat. A căzut în fostul parc balnear, în apropierea grădinii de vară”.

Aceasta este a doua dronă care cade în județul Suceava în această lună.

Joi dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN „a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani”.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Drona a zburat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, fără a produce victime sau pagube materiale.