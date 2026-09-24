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„Bubuitura a fost puternică!” – mărturii de la locul prăbușirii dronei de joi dimineață, la Solca

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Mărturii de la locul prăbușirii dronei de joi dimineață, la Solca
Mărturii de la locul prăbușirii dronei de joi dimineață, la Solca

Drona prăbușită joi dimineață în apropiere de casele din Solca nu pare să-i fi speriat pe localnici, în ciuda zgomotelor puternice care s-au auzit în zori de zi. Ba chiar unii au și pornit în căutarea ei, călare pe scuter, găsind fragmentele căzute printre copacii de care s-a zdrobit.

“Drona avea vreo 3-4 metri. S-a izbit în copaci și a explodat”, spune unul dintre temerarii porniți imediat pe urmele dronei venite dinspre Ucraina.

„Nu știu dacă chiar a explodat, că totuși are un ceas care merge. Am văzut-o de dimineață, de acasă. S-a auzit un zgomot foarte mare, apoi o bubuitură și am văzut când a căzut. Cunosc zona și m-am dus direct acolo. E ruptă toată, că a trecut printre copaci, dar n-a luat foc nimic. Zbura la aproximativ 300 de metri. Prima dată a venit mesajul, apoi am auzit-o și am ieșit afară și am văzut-o exact. Nu-i corect ce se întâmplă. Ăștia spun că au dat-o jos avioanele, dar nu e adevărat”, spune ferm al doilea localnic, de pe scuter.

Altul, care a ajuns și el în același loc, a și filmat resturile dronei prăbușite.

Prin localitate, oamenii își reiau treburile zilnice, fără a face mult caz de faptul că le-a trecut drona pe deasupra capului.

„Am văzut drona și două avioane, după alertă. Nu m-am panicat deloc. Era zgomot tare. Bubuitura a fost puternică!”, spune un alt localnic, care completează, cu umor – „Cum o vrea domnul președinte. Luăm arma și la război cu noi!”

Prezent la locul prăbușirii dronei a fost și primarul din Solca, Cornel Țehaniuc: „N-am putut lua nicio măsură. Doar am pregătit o echipă de voluntari, ca să putem participa în caz de nevoie. Voluntarii au fost mai rapizi, fără a fi organizați de noi au fost acolo. Când am ajuns, accesul era deja restricționat. A căzut în fostul parc balnear, în apropierea grădinii de vară”.

Aceasta este a doua dronă care cade în județul Suceava în această lună.

Joi dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN „a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani”.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Drona a zburat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, fără a produce victime sau pagube materiale.

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