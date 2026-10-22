Broșteni – 10 ani de la fenomenul care a pus la pământ 600 de hectare de pădure, 50 de ani de la cea mai mare calamitate naturală din Suceava

Un colț de paradis din frumoasa Bucovina, cu păduri verzi tot anul, cât cuprinzi cu ochii, cu ape repezi, de munte, în care se zbenguie păstrăvii, și poienițe în care se adună cerbii și căprioarele, are și o latură întunecată, care iese la iveală din când în când, cu exemple cutremurătoare.

Forțele naturii se dezlănțuie periodic, transformând zona Broșteni într-un epicentru al dezastrelor naturale.

În vara acestui an s-a împlinit un an de la inundațiile catastrofale din iulie 2025, când aproape 500 de gospodării au fost afectate de inundații, provocând pagube de peste 80 de milioane de euro.

10 ani s-au împlinit în iunie de la doborâturile de vânt care au pus la pământ peste 600 de hectare de pădure în doar câteva zeci de minute.

50 de ani se vor împlini nu peste mult timp de la cea mai mare calamitate naturală care a afectat pădurile județului Suceava.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

Noaptea în care arbori falnici s-au prăbușit ca bețele de chibrituri

Într-o noapte de vară, în iunie 2016, natura s-a dezlănțuit și în doar câteva zeci de minute a transformat peisajul idilic într-un tablou al dezastrelor. Sute de mii de arbori falnici, rupți, smulși și răspândiți pe pământ, ca bețele de chibrituri. Pădurile de rășinoase de pe o suprafață care depășește 600 de hectare au fost puse la pământ de o furtună violentă, comparată de mulți cu o tornadă.

Un dezastru atât de mare încât numai pentru evaluarea pagubelor produse a fost necesară mobilizarea silvicultorilor de la 15 ocoale silvice și o muncă intensă în teren, în urma măsurătorilor rezultând aproximativ 230.000 metri cubi de masă lemnoasă afectată de doborâturile de vânt.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

Rafale de vânt cu viteză de peste 100 km/oră

Când spui uneori că bate vântul de ”te ia pe sus” pe stradă, cel mai adesea înregistrează viteze de 25-30 de km pe oră. Dar ce se întâmplă când rafalele de vânt sunt foarte puternice, au o viteză de peste 100 km/oră, așa cum s-a întâmplat la Broșteni, în data de 19 iunie 2016 între orele 22.00 – 23.30? Păduri întregi sunt puse la pământ.

În cazul respectiv, sute de mii de arbori cu vârsta cuprinsă între 25-50 ani din fondul forestier arondat cantoanelor Pinu, Paltinu şi Jmalţu.

Explicația – pădurile de rășinoase instalate în afara arealului natural sau pe pante mari au rădăcini mai puțin adânci și sunt extrem de vulnerabile la vânturi puternice.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

Localități ”izolate” de lume din cauza arborilor doborâți de vânt

Efectele unor astfel de calamități naturale sunt multiple. Unul dintre acestea a fost blocarea drumurilor de acces cu trunchiurile arborilor doborâți. Inclusiv drumul județean DJ 174, care face legătura între localităţile Broşteni –Dârmoxa-Panaci-Vatra Dornei a fost blocat în totalitate de arborii doborâți de vânt (între km 15 -19).

Eforturi intense au fost depuse atunci de Ocolul Silvic Broşteni cu sprijinul OS Crucea, pentru accesibilizarea și facilitarea accesului auto prin formaţiile proprii de exploatare.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

După furtună, caniculă

De asemenea, în zilele imediat următoare furtunii devastatoare s-a procedat la identificarea și delimitarea zonei calamitate, precum și la începerea acţiunii de inventariere a materialului lemnos doborât de vânt, activitate care a fost definitivată la finele lunii septembrie.

Lucrările de măsurare şi evaluare a masei lemnoase au fost ample si costisitoare, iar pentru realizarea acestora în timp optim a fost necesară angrenarea unui număr mare de silvicultori și muncitori forestieri, atât din cadrul Ocolului Silvic Broșteni, cât și de la celelalte ocoale din cadrul Direcției Silvice Suceava: Crucea, Breaza, Brodina, Dorna Candreni, Dolhasca, Falcău, Iacobeni, Vatra Dornei, Moldoviţa, Mălini, Putna, Râşca, Vama şi Solca. Volumul de muncă depus, respectiv fazele de inventariere a materialului lemnos rezultat a fost destul de mare, lucrarea finalizându-se cu eforturi susținute. S-a lucrat în condiţii grele, pe pante muntoase, cu multe obstacole, cu un număr mare de muncitori forestieri și pe fondul unor temperaturi ridicate, de până 35 grade Celsius.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

Mobilizarea de după, mai puțin vizibilă

Dacă imaginile cu prăpădul făcut de vânt pe cele peste 600 de hectare de pădure de la Broșteni au fost văzute în toată țara și chiar peste hotare, mult mai puțin vizibilă a fost munca depusă, de la hârțogăraie până la scoaterea efectivă a lemnului din pădure, pentru a fi valorificat și a fi evitate alte calamități, de data aceasta de la dăunătorii care s-ar fi putut înmulți acolo și răspândi în pădurile din jur.

Cu sprijinul Gărzii Forestiere Suceava au fost întocmite și transmise documentațiile necesare obținerii aprobărilor de exploatare a masei lemnoase provenită din doborâturile de vânt.

La data de 15.01.2017 a început exploatarea masei lemnoase provenită din doborâturile de vânt, activitate care s-a desfăşurat pe tot cuprinsul anului 2017, cu un număr de 28 operatori economici care au adjudecat întreaga cantitate de masa lemnoasă pe picior, la licitația organizată de Direcția Silvică Suceava.

Din fericire, în ciuda volumului mare de lucrări, a numărului mare de personal și utilaje implicate în operațiunile respective, pe parcursul desfășurării lucrărilor de exploatare nu s-au înregistrat accidente de muncă și nici nu s-au ivit alte probleme deosebite, care să conducă la perturbarea sau sistarea activității de exploatare.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

Doborâturile de vânt, o problemă anuală în zona Broșteni

Când se produc astfel de calamități, tendința multora este să ”dea vina” pe schimbările climatice sau chiar pe silvicultori, deși pădurile care ne înconjoară și ne situează pe primul loc în țară sunt principala dovadă de bună administrare. Dar cauzele sunt mult mai complexe și sunt rezultatul unui cumul de factori, după cum se vede dintr-o analiză mai detaliată.

”Doborâturile produse de vânt reprezintă pentru fondul forestier administrat de O.S. Broşteni, o problemă anuală stringentă. Analizând perioada 2016-2020, când s-au înregistrat doborâturi și rupturi produse de vânt şi zăpadă, în special la specia molid, constatăm că fenomenul s-a manifestat cel mai puternic în anii 2016, 2017, când au fost doborâturi însemnate atât în masă cât şi dispersate în bazinele Pinu şi Paltinu din U.P. VIII Pinu, urmate în anul 2020 în bazinul Plopu şi Muncelu din U.P. II Cristişoru. Pe lângă doborâturile de vânt, un alt factor vătămător al arboretelor este reprezentat de căderile masive de zăpadă, care au dus la îngreunarea coronamentelor şi la prima adiere a vântului producând ruperea arborilor”, explică Cătălin Gemănar, șeful ocolului silvic.

Situaţiile au fost de fiecare dată diferite, după cum rezultă dintr-o prezentare a evoluţiei acestora pe fiecare an.

După calamitățile din 2016 au urmat noi doborâturi de vânt la Broșteni, în 2017.

La data de 03 septembrie dar şi pe 17 septembrie, în fondul forestier proprietate publică a statului s-au produs din nou doborâturi de vânt dispersate şi în masă, pe o suprafaţă de 103,5 ha, cu volumul total de 81.246 mc, din care în masă 24.358 mc. Doborâturile au fost identificate în mare parte în cantoanele silvice Paltinu şi Arsuri, în zone cu arborete tinere, neafectate de produse accidentale în anul 2016. Au fost aplicate aceleaşi măsuri de identificare, delimitare a zonei calamitate şi începerea acţiunii de inventariere a materialului lemnos provenit din doborâturi de vânt, activitate care a fost definitivată la data de 11.12.2017. Au urmat procedurile legale de verificare, aprobare şi exploatare a masei lemnoase, astfel încât la data de 31.12.2017 suprafaţa afectată era evacuată integral de masa lemnoasă.

La data producerii acestor calamități naturale, din anii 2016 și 2017, era în vigoare amenajamentul silvic din 2009, cu durată de valabilitate până la 31.12.2018. Ca urmare a volumului foarte mare de masă lemnoasă rezultat din doborâturile produse de vânt, s-a depășit posibilitatea decenală a ocolului, fiind astfel necesară reamenajarea Ocolului Silvic în devans.

În anul 2018 s-au înregistrat rupturi și doborâturi produse de vânt și zăpadă pe o suprafață de 5.5 hectare, cu un volum total de 9126 metri cubi, în bazinetul Muncelu din U.PII Cristișoru. Masa lemnoasă aferentă a fost inventariată, iar după obținerea aprobărilor legale, a fost exploatată și transportată, până la finele anului 2018.

În anul 2019 s-au înregistrat rupturi și doborâturi produse de vânt și zăpadă pe o suprafață de 3532 ha cu un volum total de 12463 mc, în U.PII Cristișoru, UP.V Pr. Omului, UP.VIII Pinu, UP I Ortoaia.

Masa lemnoasă aferentă a fost inventariată, iar după obținerea aprobărilor legale a fost exploatată integral până la finele anului 2019.

În anul 2020, doborâturile și rupturile produse de vânt au avut loc în perioade diferite, respectiv în lunile februarie, martie, mai și iunie, fiind afectată o suprafață 48,87 ha cu un volum total de 47.315 mc, din care în masă 13.922 mc. Doborâturile produse de vânt, în masă, au fost identificate în suprafețe de pădure arondate cantoanelor silvice Muncelu și Ciutacu, în special în arborete care nu au fost afectate in anii anteriori. După inventarierea materialului lemnos rezultat și obținerea aprobărilor legale s-a procedat la exploatarea masei lemnoase.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră

Reîmpădurirea suprafețelor calamitate

Lucrările de reîmpădurire a suprafețelor de teren afectate de dezastre naturale au început în 2019.

Volumul lucrărilor de împădurire a fost foarte mare, necesitând o mulțime de muncitori angrenați în această activitate, iar cu eforturi susținute s-a finalizat integral împădurirea a 312 hectare.

Anul următor, 2020, au continuat lucrările de reîmpădurire a suprafețelor de teren afectate de factorii abiotici din anii 2016 și 2017, cu 304 hectare de împăduriri integrale. La fel, volumul lucrărilor de împădurire fiind foarte mare, a fost nevoie de implicarea multor echipe de lucru, ținta propusă fiind realizată în cele din urmă.

În prezent toate suprafețele afectate de doborâturi produse de vânt și zăpadă, din anii anteriori, sunt regenerate integral.

Suprafețele afectate de calamități sunt acum integral împădurite, la Broșteni

Scurt istoric al doborâturilor de vânt din trecut (1960-1990) la Ocolul Silvic Broşteni

În perioada anilor 1960, pădurile judeţului Suceava au fost afectate de mari doborâturi şi rupturi de vânt, având în multe cazuri caracter de calamitate. La ocoalele din bazinul Bistriţei, în arborete pure de răşinoase, pe o suprafaţă de circa 27.000 ha, au fost aproximativ peste un milion de metri cubi de doborâturi.

Primele doborâturi de vânt cu caracter de calamitate, după cel de-al doilea război mondial, au apărut în anul 1964, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, cu replicile din 17 şi 27 noiembrie, după o perioadă mai lungă de ploi.

În după amiaza zilei de 23 septembrie 1964, muncitorii din zona pârâului Neagra Broşteni au observat un fenomen ciudat: multe animale sălbatice coborau din pădure în poieni, luminişuri şi chiar la marginea pârâului principal. În aceeaşi seară, a pornit un vânt puternic, cu caracter de ciclon, care numai în bazinele Neagra şi Negrișoara a doborât arbori având un volum de aproape 3.000.000 metri cubi. Majoritatea arboretelor de pe versantul drept al pârâului Neagra, având o vârstă medie de 60-70 ani, au fost doborâte. Bazinete întregi de pe acest versant au fost complet doborâte, cu arbori dezrădăcinaţi şi căzuţi în toate direcţiile. De asemenea, bazinul pârâului Negrişoara era afectat în cea mai mare parte de doborâturi.

În perioada noiembrie 1973 – septembrie 1974, din cauza unor vânturi puternice, precedate de ploi prelungite, s-au produs doborâturi şi rupturi, având un volum de peste 2.000.000 mc în decembrie 1973 şi în septembrie – octombrie 1974 – cu circa 450.000 mc.

Suprafețele afectate de calamități sunt acum integral împădurite, la Broșteni

Cea mai mare calamitate naturală din pădurile județului Suceava

Cea mai mare calamitate naturală care a afectat pădurile judeţului Suceava a fost cea produsă de zăpada căzută în zilele de 16-19 aprilie 1977. În acea perioadă, la ocoalele din bazinul Bistriţei, datorită unui vânt mai puternic, s-au produs doborâturi de vânt în volum de peste cu 480.000 metri cubi. Mai mult decât dublul volumului de doborâturi de vânt din 2016, care au făcut ocolul țării, stârnind zeci de mii de comentarii și reacții. Reacția de atunci – zero. Silvicultorii și-au făcut treaba, ca și acum, forestierii la fel, iar restul lumii și-a văzut de treabă, lăsând natura să se mai ”răscoale”, dar și să ne uimească cu puterea sa de regenerare.

Dezastrul produs în pădurile de la Broșteni de rafale de vânt cu viteză de peste 100 km pe oră