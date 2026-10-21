Brandul românesc OVALSPORT, creat de sportivi pentru sportivi, a deschis la Iulius Mall Suceava prima sa locație din regiunea de nord-est a României. Clienții vor găsi aici articole de la branduri precum Nike, Jordan, Adidas, Puma, Lacoste, UGG, Converse, GymShark, New Era, alături de Steve Madden, Teddy Smith și Mizuno. Retailerul introduce în premieră pentru publicul din zonă şi o secțiune specializată de rugby, cu articole Canterbury, unul dintre cele mai importante branduri la nivel mondial în acest sport.

Aflat la etaj, magazinul din Iulius Mall Suceava aduce mai aproape de sucevenii pasionați de sport echipamente specializate pentru alergare, outdoor, rugby, precum și accesorii speciale. Articolele din magazin sunt selectate cu atenție și testate de sportivi de performanță pentru a răspunde nevoilor tuturor clienților, fie că sunt juniori, amatori sau profesioniști în domeniu.

Brandul OVALSPORT deschide un magazin la Iulius Mall Suceava și aduce o zonă dedicată rugby-ului, unică în regiune

Vizitatorii vor găsi aici genți sport, geci, pantaloni, hanorace, tricouri și șosete, precum și o gamă largă de sneakers, ghete de iarnă și ghete de fotbal. O noutate pentru public este zona dedicată rugby-ului, unde pasionații acestui sport vor descoperi articole de la Canterbury, brand internațional de referință în domeniu, distribuit exclusiv în România de OVALSPORT.

„Pentru noi, deschiderea magazinului OVALSPORT în Iulius Mall Suceava este un pas important în dezvoltarea brandului. Ne dorim ca fiecare client să găsească aici produse potrivite pentru stilul său, fie că vorbim despre sport de performanță, mișcare pentru sănătate sau un stil de viață activ. Iar prin ceea ce facem, vrem să rămânem aproape de sportivii și tinerii din această zonă, oferindu-le opțiunile ideale pentru orice formă de mișcare ar alege”, au transmis reprezentanții OVALSPORT.

În plus, clienții care trec pragul magazinului în această perioadă pot extrage un voucher cu reduceri, pe care îl pot folosi pe loc sau la următoarele achiziții.