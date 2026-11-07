Bradul urcă pe podiumul Ligii a III-a

Campionatul Ligii a III-a a continuat cu prima etapă din retur, rundă în care nou promovata Bradul Putna a primit vizita liderului neînvins al Seriei I, CSM Vaslui.

Așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme, echipa antrenată de Relu Buliga, Mihăiță Szekely și Ionuț Plămadă a făcut din nou un meci bun, reușind să țină în șah experimentata formație vasluiană.

Scorul final a fost 2-2, acest punct fiindu-le suficient celor de la Bradul pentru a-și face loc, în premieră, în trioul fruntaș al Seriei I. Golurile echipei putnene au fost marcate de Cărăușu și Petraru.

Rezultate înregistrate în etapa a XII-a a Seriei I:

Aerostar Bacău – CSM Adjud 2-1

CSM Pașcani – FC Bacău 3-0

AFC Odorheiu Secuiesc – CS Gheorgheni 1-0

Ceahlăul Piatra Neamț – Viitorul Onești 0-1

KSE Târgu Secuiesc – USV CSM Iași 0-3

Bradul Putna – CSM Vaslui 2-2

Clasament

1 CSM Vaslui 12 9 3 0 30-14 30

2 USV CSM Iaşi 12 6 4 2 19-12 22

3 Bradul Putna 12 6 3 3 28-17 21

4 CSM Adjud 12 6 3 3 23-13 21

5 KSE Târgu Secuiesc 12 6 3 3 25-19 21

6 Aerostar Bacău 12 5 3 4 19-16 18

7 AFC Odorheiu Secuiesc 12 4 5 3 16-15 17

8 FC Bacău 12 4 3 5 14-24 15

9 Viitorul Onești 12 2 4 6 18-21 10

10 CS Gheorgheni 12 2 3 7 15-24 9

11 CSM Paşcani 12 1 4 7 15-28 7

12 Ceahlăul Piatra Neamț 12 0 4 8 6-25 4

Foto: Agenția Manifest.