Bradul Putna va întâlni în turul secund al Cupei României o pretendentă la promovarea în Liga a II-a

Bradul Putna va avea parte de un adversar tare în Turul al II-lea al Cupei României la fotbal, faza națională. Formația antrenată de Ionuț Plămadă va primi, pe teren propriu, miercuri, 5 august, cu începere de la ora 17.30, vizita USV Iași, o grupare care va fi susținută de Consiliul Local Iași în urma asocierii de CSM Iași 2020, clubul Primăriei din Iași, urmând să lupte pentru promovarea în Liga a II-a în viitorul sezon.

Nou promovata în Liga a III-a Bradul Putna s-a calificat la pas în Turul secund al Cupei României. Formația antrenată de Ionuț Plămadă a dispus cu scorul de 9-0, pe teren propriu, de o echipă Bucovina Rădăuți aflată în criză, alcătuită majoritar din fotbaliști aflați la vârsta junioratului.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Alexandru Savin (7, 15), Luca Bulină-Dascălu (29), Ionel Ungurianu (37), Emanuel Zaharia (42), Ioan Anton (54), Ștefan Mihalciuc (63), Cătălin Coroamă (88), Ionel Stoian (90).

USV Iași a ajuns în această fază a competiției după ce a învins la limită, cu 1-0, pe Știința Miroslava, într-un meci disputat pe stadionul „Emil Alexandrescu” din Copou.