Bradul Putna se menține în trioul fruntaș

Bradul Putna se menține pe podiumul Seriei I a Ligii a III-a după victoria înregistrată pe teren propriu, în runda cu numărul 13. Formația antrenată de Relu Buliga, Mihăiță Szekely și Ionuț Plămadă a dispus de Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul de 4-2, cu ajutorul golurilor marcate de Georgel Hopulele, Alexandru Savin și Ionel Stoian (2).

În celelalte partide ale etapei a XIII-a s-au înregistrat următoarele rezultate: FC II Bacău – KSE Târgu Secuiesc 0-1, CSM Vaslui – AFC Odorheiu Secuiesc 0-1, USV CSM Iași – Viitorul Onești 2-1, CS Gheorgheni – Aerostar Bacău 0-3 și CSM Adjud – CSM Pașcani 1-2.

Clasament

1 CSM Vaslui 13 9 3 1 30-15 30

2 USV CSM Iaşi 13 7 4 2 21-13 25

3 Bradul Putna 13 7 3 3 32-19 24

4 CSM Adjud 13 6 3 4 24-15 21

5 KSE Târgu Secuiesc 13 7 3 3 26-19 24

6 Aerostar Bacău 13 6 3 4 22-16 21

7 AFC Odorheiu Secuiesc 13 5 5 3 17-15 20

8 FC II Bacău 13 4 3 6 14-25 15

9 Viitorul Onești 13 2 4 7 19-23 10

10 CS Gheorgheni 13 2 3 8 15-27 9

11 CSM Paşcani 13 2 4 7 17-29 10

12 Ceahlăul Piatra Neamț 13 0 4 9 8-29 4