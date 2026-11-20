Formația Bradul Putna a suferit a patra înfrângere stagională după ce, vineri după-amiază, a fost învinsă cu scorul de 2-0, în deplasare, de echipa AFC Odorheiu Secuiesc, într-un meci din cadrul etapei a XIV-a a Ligii a III-a. Pentru formația gazdă au punctat Kálmán (45+1), Györgyi (80, din penalty).

În ciuda acestui eșec, Bradul se menține pe poziția a treia în Seria I.

Tot vineri, în Seria I a Ligii a III-a s-au mai jucat partidele Aerostar Bacău – CSM Vaslui 0-1 și CSM Pașcani – CS Gheorgheni 1-0. Alte trei meciuri se vor disputa sâmbătă: Viitorul Onești – FC II Bacău, Ceahlăul Piatra Neamț – USV CSM Iași și KSE Târgu Secuiesc – CSM Adjud.