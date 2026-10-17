Bradul Putna câștigă și se apropie de plutonul fruntaș

Nou promovata Bradul Putna a ajuns la cincea victorie în campionatul Ligii a III-a după ce a dispus cu 3-1, pe teren propriu, de FC II Bacău, în etapa a IX-a a Seriei I. Pentru formația antrenată de Relu Buliga, Mihăiță Szekely și Ionuț Plămadă au punctat Ștefan Petraru, în minutele 10 și 58, și Florin Plămadă, în minutul 65. Oaspeții au redus din handicap pe final, prin Cristian Iovanovici.

În runda a IX-a s-au mai înregistrat rezultatele: CSM Vaslui – CSM Adjud 2-0, Aerostar Bacău – Viitorul Onești 1-1, AFC Odorheiu Secuiesc – USV CSM Iași 2-2, CS Gheorgheni – Ceahlăul Piatra Neamț 2-2 și CSM Pașcani – KSE Târgu Secuiesc 1-2.

În etapa următoare, sâmbătă, 24 octombrie, Bradul Putna va evolua în deplasare, cu CSM Adjud.

Clasament

1 CSM Vaslui 9 8 1 0 23-9 25

2 CSM Adjud 9 5 2 2 19-10 17

3 KSE Târgu Secuiesc 9 5 2 2 21-14 17

4 USV CSM Iaşi 9 5 2 2 12-8 17

5 Bradul Putna 9 5 1 3 22-14 16

6 AFC Odorheiu Secuiesc 9 3 5 1 14-11 14

7 Aerostar Bacău 9 4 1 4 14-12 13

8 FC Bacău 9 3 2 4 12-20 11

9 CS Gheorgheni 9 2 2 5 13-18 8

10 Viitorul Onești 9 1 2 6 13-17 5

11 Ceahlăul 9 0 4 5 5-19 4

12 CSM Paşcani 9 0 2 7 9-25 2

Foto: Agenția Manifest.