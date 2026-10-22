Bradul Putna are de trecut un examen greu în etapa a X-a

Nou-promovata Bradul Putna a avut un parcurs foarte bun în cele nouă etape scurse până acum din actualul sezon al Ligii a III-a. Echipa antrenată de Relu Buliga, Mihăiță Szekely și Ionuț Plămadă ocupă locul al cincilea în ierarhia Seriei I, adunând cu un punct mai puțin decât CSM Adjud, cea de-a doua clasată, adversara lor din runda a X-a. Partida se va disputa sâmbătă, 24 octombrie, cu începere de la ora 15.00, în localitatea vrânceană.

În afară de partida menționată mai sus, în etapa a X-a a Seriei I mai sunt programate partidele FC II Bacău – AFC Odorheiu Secuiesc, USV CSM Iași – Aerostar Bacău, CS Gheorgheni – CSM Vaslui, Viitorul Onești – CSM Pașcani și Ceahlăul Piatra Neamț – KSE Târgu Secuiesc.

Clasament

1 CSM Vaslui 9 8 1 0 23-9 25

2 CSM Adjud 9 5 2 2 19-10 17

3 KSE Târgu Secuiesc 9 5 2 2 21-14 17

4 USV-CSM Iaşi 9 5 2 2 12-8 17

5 Bradul Putna 9 5 1 3 22-14 16

6 AFC Odorheiu Secuiesc 9 3 5 1 14-11 14

7 Aerostar Bacău 9 4 1 4 14-12 13

8 FC Bacău 9 3 2 4 12-20 11

9 CS Gheorgheni 9 2 2 5 13-18 8

10 Viitorul Onești 9 1 2 6 13-17 5

11 Ceahlăul Piatra Neamț 9 0 4 5 5-19 4

12 CSM Paşcani 9 0 2 7 9-25 2