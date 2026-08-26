Bradul Putna abordează Liga a III-a cu o echipă mult schimbată în comparație cu sezonul precedent

Ediția de campionat 2026-2027 a Ligii a III-a va începe la sfârșitul acestei săptămâni. Unica reprezentantă a județului în acest eșalon, nou promovata Bradul Putna, va evolua în Seria I, urmând ca în prima etapă, sâmbătă, cu începere de la ora 18.00, să întâlnească în deplasare formația CSM Vaslui.

Tot pe teren străin va evolua trupa pregătită de Ionuț Plămadă și în etapa a doua, cu Ceahlăul Piatra Neamț, sub Pietricica.

Bradul va susține primul meci la Putna în runda a treia, pe 12 septembrie, cu AFC Odorheiu Secuiesc.

Bradul Putna va aborda întrecerea cu un lot care a suferit importante modificări în pauza competițională. Au plecat o serie de jucători importanți, care au pus din plin osul la promovare, precum Gheorghiciuc, Coroamă sau Sahlean, cărora, din pricina serviciului, le-ar fi fost imposibil să participe la programul de antrenamente zilnice.

Au venit în schimb Butnariu, Fl. Plămadă, Ciuștea, Cărăușu, Hopulele și Zaharia, toți de la Bucovina Rădăuți, Florescu, Mihalciuc și Crețu, de la Șoimii Gura Humorului, Ungurianu și Savin, de la Cetatea, precum și juniorii Apetrei, Nisioi, Anton și Panciuc, aduși de la LPS Suceava.

Antrenorul Ionuț Plămadă, care va colabora cu foștii mari fotbaliști suceveni Mihăiță Szekely și Relu Buliga, este optimist că Bradul Putna va face o figură frumoasă la debutul în eșalonul al treilea.

„Sunt încrezător că vom reuși să închegăm formația cât mai repede. Avem o echipă mixtă, care împletește în vestiar tinerețea cu experiența. Chiar dacă începem campionatul cu o deplasare grea, pe terenul unei formații vasluiene care și-a anunțat intențiile de promovare, noi avem încredere în forțele noastre și vom face totul să ne clasăm cât mai sus în clasament. Ne bucurăm de susținerea domnului primar Gheorghe Coroamă, a Consiliului Local Putna și a oamenilor de bine lângă noi. De asemenea, este foarte important și sprijinul fanilor, care participă activ la orice eveniment legat de echipă, creând o emulație fantastică”, a precizat Ionuț Plămadă.

Programul complet al primei etape:

Viitorul Oneşti – Ceahlăul Piatra Neamț

ACS USV Iaşi – KSE Târgu Secuiesc

FC II Bacău – CSM Paşcani

CSM Adjud – Aerostar Bacău

CS Gheorgheni – AFC Odorheiu Secuiesc

CSM Vaslui – Bradul Putna

Programul celor de la Bradul Putna în turul campionatului:

Etapa I

CSM Vaslui – Bradul Putna

Etapa a II-a

Ceahlăul Piatra Neamț – Bradul Putna

Etapa a III-a

Bradul Putna – AFC Odorheiu Secuiesc

Etapa a IV-a

Aerostar Bacău – Bradul Putna

Etapa a V-a

Bradul Putna – CSM Pașcani

Etapa a VI-a

KSE Târgu Secuiesc – Bradul Putna

Etapa a VII-a

Bradul Putna – Viitorul Onești

Etapa a VIII-a

USV Iași – Bradul Putna

Etapa a IX-a

Bradul Putna – FC II Bacău

Etapa a X-a

CSM Adjud – Bradul Putna

Etapa a XI-a

Bradul Putna – CS Gheorgheni