Bradul Putna a părăsit nemeritat Cupa României

Miercuri după amiază, pe o căldură sufocantă, formațiile de Liga a III-a Bradul, din localitate și USV Iași, s-au întâlnit, la Putna, în Turul al II-lea al Cupei României, faza națională. După o primă repriză albă, gazdele au deschis scorul prin Emanuel Zaharia, care a înscris după un corner.

Profitând de faptul că l-au avut în poartă pe goal-keeperul sucevean Toma Niga, care a prins o zi de grație, ieșenii au reușit reușit însă să întoarcă soarta partidei prin golurile marcate de Alexandru Marin, în minutul 79 și de debutantul Albert Grad, care a punctat în secvențele de final ale întâlnirii.

Bradul Putna: Butnariu – Fl. Plămadă, Zaharia, Florescu, Ciobanu, Mihalciuc, Anton, Bulină-Dascălu, Panciuc , Savin, Ungurianu.

Rezerve: Apetrei – Antonesei, Stoian, Hopulele, Ciuștea, Căraușu, Cîrstean, Nisioi, Grosu. Antrenor: Ionuț Plămadă.

Cel, mai probabil, în Turul al III-lea al Cupei României, programat de 12 august, Cetatea Suceava va întâlni pe USV Iași, care a ieșit învingătoare din duelul de la Putna.

Foto: Agenția Manifest.