Bradul Putna a încheiat turul pe loc de play-off

Nou promovata Bradul Putna a urcat în premieră loc de play-off după ce a învins clar, pe teren propriu, formația CS Gheorgheni, în etapa a XI-a a Ligii a III-a, ultima a turului. Formația pregătită de Relu Buliga, Mihăiță Szekely și Ionuț Plămadă s-a impus la final cu scorul de 3-0, prin golurile marcate de Hopulele (2) și Savin.

În această rundă, în Seria I s-au mai jucat partidele Aerostar Bacău – FC II Bacău 0-0, AFC Odorheiu Secuiesc – CSM Adjud 0-2, CSM Pașcani – USV CSM Iași 1-1, CSM Vaslui – Ceahlăul Piatra Neamț 3-1 și KSE Târgu Secuiesc – Viitorul Onești 2-2.

În prima etapă din retur, sâmbătă, pe 7 noiembrie, de la ora 14.00, Bradul va primi vizita formației CSM Vaslui, liderul autoritar al clasamentului.

Clasament Seria I

1 CSM Vaslui 11 9 2 0 28-12 29

2 CSM Adjud 11 6 3 2 22-11 21

3 KSE Târgu Secuiesc 11 6 3 2 25-16 21

4 Bradul Putna 11 6 2 3 26-15 20

5 USV CSM Iaşi 11 5 4 2 16-12 19

6 Aerostar Bacău 11 4 3 4 17-15 15

7 FC Bacău 11 4 3 4 14-21 15

8 AFC Odorheiu Secuiesc 11 3 5 3 15-15 14

9 CS Gheorgheni 11 2 3 6 15-23 9

10 Viitorul Onești 11 1 4 6 17-21 7

11 CSM Paşcani 11 0 4 7 12-28 4

12 Ceahlăul 11 0 4 7 6-24 4

Foto: Agenția Manifest.