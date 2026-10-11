Bradul dă lovitura la Iași

Bradul a reușit surpriza etapei a opta a Seriei I a Ligii a III-a.
Formația din Putna s-a impus cu 1-0 în confruntarea din deplasare cu CS USV CSM Iași, o formație cu gânduri de promovare, care este susținută puternic financiar de către autoritățile locale.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Ștefan Petraru în minutul 3.
Rezultate:
FC II Bacău – CSM Vaslui 2-4
CSM Adjud – CS Gheorgheni 4-1
Ceahlăul II Piatra Neamț – CSM Pașcani 1-1
KSE Târgu Secuiesc – Aerostar Bacău 3-0
USV CSM Iași – Bradul Putna 0-1
Viitorul Onești – AFC Odorheiu Secuiesc 2-4
Clasament Seria I
1 FC Vaslui 8 7 1 0 21-9 22
2 CSM Adjud 8 5 2 1 19-8 17
3 USV CSM Iași 8 5 1 2 10-6 16
4 KSE Târgu Secuiesc 8 4 2 2 19-13 14
5 Bradul Putna 8 4 1 3 19-13 13
6 AFC Odorheiu Secuiesc 8 3 4 1 12-9 13
7 Aerostar Bacău 8 4 0 4 13-11 12
8 FC II Bacău 8 3 2 3 11-17 11
9 CS Gheorgheni 8 2 1 5 11-16 7
10 FC Viitorul Onești 8 1 1 6 12-16 4
11 Ceahlăul II Piatra Neamț 8 0 3 5 3-17 3
12 CSM Pașcani 8 0 2 6 8-23 2
Foto: Agenția Manifest.