Bradul a reușit cea mai categorică victorie a rundei

Formația Bradul Putna a reușit miercuri după-amiază cea mai bună prestație de la promovarea în Liga a III-a. Echipa antrenată de Relu Buliga și Ionuț Plămadă a dispus fără emoții, cu 7-2, de ultima clasată, CSM Pașcani, într-un joc contând pentru etapa a V-a a Seriei I. Golurile învingătorilor au fost marcate de Savin (2), Fl. Plămadă, Ciuștea, Cărăușu, Țăran, Hopulele.

În etapa a V-a a Seriei I s-au mai jucat partidele: CSM Focșani – CS USV CSM Iași 1-2, CSM Vaslui – KSE Târgu Secuiesc 3-1, AFC Odorheiu Secuiesc – Aerostar Bacău 2-0, FC II Bacău – Ceahlăul Piatra Neamț 1-0, CS Gheorgheni – Viitorul Onești 2-0.

În urma acestor rezultate, Bradul Putna a urcat pe locul 6 în clasament.