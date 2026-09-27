Bradul a coborât pe locul 8 după eșecul de la Târgu Secuiesc

Nou promovata Bradul Putna a suferit a treia înfrângere stagională în eșalonul al treilea. Într-un meci contând pentru etapa a VI-a a Seriei I, formația antrenată de Relu Buliga și Ionuț Plămadă a cedat cu scorul 3-1, în deplasare, la KSE Târgu Secuiesc. Iulian Nechita a realizat o triplă pentru gazde în minutele 34, 42 și 72, în vreme ce Iulian Cărăușu a marcat golul de onoare pentru Bradul, în minutul 87.

În etapa a VI-a a Seriei I s-au mai înregistrat rezultatele: FC II Bacău – CSM Adjud 0-6, CSM Pașcani – AFC Odorheiu Secuiesc 1-1, Viitorul Onești – CSM Vaslui 1-3, CS USV CSM Iași – CS Gheorgheni 2-0 și Ceahlăul Piatra Neamț – Aerostar Bacău 0-3.

Clasament: 1. CSM Vaslui – 16 pct; 2. CS USV CSM Iași – 16 pct; CSM Adjud – 13 pct; 4. AFC Odorheiu Secuiesc – 10 pct; 5. FC II Bacău – 10 pct; 6. Aerostar Bacău – 9 pct; 7. KSE Târgu Secuiesc – 8 pct; 8. Bradul Putna – 7 pct; 9. CS Gheorgheni – 6 pct; 10. Viitorul Onești – 4 pct; 11. CSM Pașcani – 1 pct; 12. Ceahlăul – 1 pct.

În etapa a VII-a, sâmbătă, 3 octombrie, cu începere de la ora 15.00, Bradul Putna va promi vizita Viitorului Onești.

Foto: Agenția Manifest.