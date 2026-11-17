Bradul care va împodobi centrul municipiului Suceava a pornit la drum, adus din pădurile de la Bogata, comuna Baia, conform primarului Vasile Rîmbu.

Pomul de Crăciun are înălțimea de 16 metri și va fi amplasat în locația specială din fața Casei de Cultură, în apropiere de roata panoramică care se va monta curând pe esplanada centrală.

După împodobirea acestuia, luminile de sărbătoare urmează să fie aprinse de Ziua Națională a României, când în centrul Sucevei vor fi și concerte susținute de doi artiști foarte apreciați de public – Fuego și The Urs.