Bogdan Loghin anunță că lucrările de asfaltare în Rădăuți avansează în ritm accelerat pe mai multe străzi din municipiu

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Rădăuți se desfășoară într-un ritm alert, iar autoritățile locale estimează că, dacă vremea va rămâne favorabilă, în această vară vor fi asfaltate cât mai multe dintre străzile incluse în proiectele aflate în derulare.

Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a verificat personal pe teren stadiul lucrărilor și a anunțat că echipele de constructori lucrează în prezent la asfaltarea unor străzi cuprinse în proiectul de modernizare a 34 de străzi, investiție în valoare de peste 19 milioane de lei.

„Ne bucurăm de faptul că în momentul de față se asfaltează într-un ritm foarte accelerat în municipiul Rădăuți. Am fost împreună cu domnul viceprimar Adi Jecalo și domnul consilier Marius Grijincu la lucrările de asfaltare ce se desfășoară în cadrul proiectului de 34 de străzi care urmează să fie asfaltate, în valoare de peste 19 milioane de lei. Datorită vremii bune vom asfalta străzile George Enescu, Andronic Motrescu și Jalcău. Acestea sunt doar câteva dintre cele 34 de străzi incluse în proiect”, a declarat Bogdan Loghin.

Pentru perioada următoare, el a precizat că va începe asfaltarea integrală a străzii Horodnicului, până la limita cu comuna Horodnic de Sus. Loghin a arătat că această lucrare face parte dintr-un al doilea mare proiect de modernizare a infrastructurii rutiere, în valoare de aproximativ 5,5 milioane de lei, care vizează opt străzi din municipiu, Horodnicului, Oborului, Hanului, Vânătorilor, Petru Rareș, Alexandru cel Bun, Gheorghe Lazăr și Libertății. „Obiectivul nostru este ca, pe parcursul acestei veri, dacă vremea va permite, să asfaltăm cât mai multe străzi și să îmbunătățim infrastructura rutieră din municipiu”, a precizat Bogdan Loghin.

El a subliniat că, în paralel cu lucrările de asfaltare, în municipiu continuă și investițiile în rețelele de apă și canalizare, prin proiectul implementat de ACET în colaborare cu Primăria Rădăuți, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), cu o valoare de peste 15 milioane de euro.

„Practic, Rădăuțiul este un adevărat șantier. În același timp se finalizează și lucrările pe POIM, prin care vom aduce infrastructura de apă și canal locuitorilor din municipiu”, a afirmat primarul rădăuțean.

Potrivit acestuia, toate lucrările sunt monitorizate permanent atât de specialiști, cât și de reprezentanții administrației locale, care mențin un dialog constant cu constructorii și cu cetățenii pentru soluționarea situațiilor apărute pe parcursul execuției.

„Suntem încrezători că anul acesta vom încheia cu succes aceste investiții și vom răspunde așteptărilor cetățenilor, în ciuda scepticismului exprimat de unii în privința ritmului în care se desfășoară lucrările”, a mai declarat Bogdan Loghin.