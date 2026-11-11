În cinstea bobocilor, elevii Colegiului Naţional „Petru Rareș” Suceava au organizat, la finele săptămânii trecute, un spectacol la superlativ, însufleţit de scenete de teatru, momente muzicale, de dans, umor şi bună dispoziţie.

Pentru câteva ore, spectatorii au păşit vrăjiţi într-o călătorie imaginară, plină de farmec şi întâlniri neaşteptate, o călătorie fabuloasă și cuceritoare, la Operă.

În decoruri bogate „ce amintesc de măreția Operei Garnier”, într-o atmosferă dominată de eleganță, grație și ținutele studiate, elevii au dat frâu liber imaginației, s-au distrat și au etalat tot ce au avut mai bun.

„În această seară specială, zidurile sălii noastre devin culisele unui spectacol memorabil. Privind în sală și văzându-vă atât de eleganți, înțelegem că acest moment marchează un început cu totul deosebit. Este o bucurie nespusă să vă primim cu brațele deschise în comunitatea școlii noastre, Colegiul Național <Petru Rareș>.

Pentru bobocii noștri, această seară reprezintă prima filă dintr-un capitol plin de oportunități”, au transmis organizatorii.

Moderatori ai evenimentului au fost Galan Diana și Fetcu David, aceștia invitându-i în luminile rampei pe cei 20 de boboci visători, talentați, emoționați, protagoniștii nelipsitei competiții de Miss și Mister Boboc.

Bobocii de la Colegiul Național „Petru Rareș” au strălucit la Operă

Mihai Alexia-Maria și Postolache Călin – Miss Prima Donna și Mister Primo Tenore

Nimic din ce a însemnat Balul CNPRSV 2026 nu a fost lăsat la voia întâmplării, au subliniat organizatorii.

Fiecare notă muzicală, fiecare lumină și fiecare pas de dans au fost pregătite pentru a purta spectatorii într-o altă lume.

„O experiență plină de magie, eleganță și emoție. Opera înseamnă respirația suspendată dinaintea primei note și aplauzele sincere din partea celor dragi!”, au mai adăugat moderatorii.

Programul evenimentului a fost unul foarte bogat, cu circa 40 de momente, printre care dans (street dance, contemporan, sportive), scenete, Qwan Ki Do, folk, magie, muzică și câteva evenimente surpriză.

Mario Fresh a fost invitatul special al serii.

Cât privește concursul bobocilor, titlurile au fost adjudecate de următorii:

Miss locul 1: Mihai Alexia-Maria (Miss Prima Donna)

Mister locul 1: Postolache Călin (Mister Primo Tenore)

Miss locul 2: Hostiuc Ioana-Miruna (Miss Opera’s Soprana)

Mister locul 2: Ichim Alexandru-Gabriel (Mister Opera’s Tenor)

Miss locul 3: Mitrofan Luiza Maria (Miss Opera’s Mezzosoprană)

Mister locul 3: Cabiniuc Arthur (Mister Opera’s Bariton)

Miss popularitate: Anton Maya (La Favorita Dell’opera)

Mister popularitate: Mocanu Teodor Mihnea (Il Favorito Dell’opera)

Bobocii de la Colegiul Național „Petru Rareș” au strălucit la Operă