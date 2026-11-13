Blocajul din Vama Siret este cauzat de reducerea capacității de procesare a tirurilor în partea ucraineană

Prefectura Suceava a transmis, vineri dimineața, că în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de ieșire din România, se înregistrează timpi ridicați de așteptare pentru automarfare, fiind formate coloane de aproximativ 360 de camioane.

Potrivit Prefecturii, această situație este generată de creșterea semnificativă a traficului pe sectorul de marfă, odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, perioadă în care volumul importurilor către Ucraina este mult mai mare. Prefectul Traian Andronachi a arătat că PTF Siret este prevăzut pe sensul de ieșire cu trei artere de control folosite la capacitate maximă, iar pentru efectuarea verificărilor sunt utilizate inclusiv sistemele mobile EDAC. „Capacitatea de procesare a punctului este de aproximativ 250 de camioane într-un interval de 12 ore, însă la momentul actual partea ucraineană preia în medie doar 170-200 camioane la 12 ore”, a spus Andronachi. Potrivit autorităților sucevene, cauza acestor blocaje este ritmul de procesare îngreunat, având în vedere că automarfarele verificate pe partea română nu pot fi preluate în timp util pentru control pe teritoriul Ucrainei, ceea ce duce la formarea de blocaje.

„Pentru remedierea acestei situații, sunt inițiate demersuri către autoritățile de frontieră ucrainene în vederea creșterii capacității acestora de preluare și procesare, în medie a aproximativ 250 de camioane la 12 ore și a fluidizării traficului transfrontalier”, a mai spus prefectul de Suceava.