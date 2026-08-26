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„Blitzul de la Muzeu”, ediția a V-a, la Câmpulung Moldovenesc

„Blitzul de la Muzeu”, ediția a V-a, la Câmpulung Moldovenesc
„Blitzul de la Muzeu”, ediția a V-a, la Câmpulung Moldovenesc

La Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc va avea loc duminică, 13 septembrie 2026, începând cu ora 12:30, ediția a V-a a competiției de șah „Blitzul de la Muzeu”, într-un format nou, mai rapid și mai spectaculos.

Turneul este omologat FIDE. Se vor juca 10 runde, 3 minute + 2 secunde increment/jucător.

„Mai puțin timp de gândire. Mai multă tensiune. Mai multă adrenalină. <Blitzul de la Muzeu> V este locul unde fiecare secundă contează și fiecare mutare poate schimba partida”, transmit organizatorii.

Înscrieri și informații: timpau­­_vasile@yahoo.com.

„Mulțumim gazdelor – Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc – pentru deschidere și pentru că ne oferă din nou un cadru atât de special pentru această competiție”, a transmis Vasile Țîmpău, președintele ACS Șah Bucovina.

„Blitzul de la Muzeu”, ediția a V-a, la Câmpulung Moldovenesc
„Blitzul de la Muzeu”, ediția a V-a, la Câmpulung Moldovenesc

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