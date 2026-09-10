„Blestemul”, de Vasile Aioanei. O poveste despre iubire, vină, tăcere și puterea de a merge mai departe

Cu „Blestemul”, cea mai recentă carte a sa, scriitorul bucovinean Vasile Aioanei își continuă demersul literar dedicat oamenilor și locurilor din Bucovina, propunând cititorului o poveste de familie care traversează aproape un secol de istorie. Este o carte despre destine frânte și alegeri grele, despre răni care se transmit dintr-o generație în alta, dar și despre iertare, sacrificiu și speranță.

Romanul vine după un parcurs editorial început în 2021, cu „Casa Ileana, o poveste fără sfârșit…”, urmat de „Misterul sentimentelor”, „Pedeapsa divină”, „Destine fracturate” și, în 2025, „Povestiri din Bucovina”. Cele mai multe dintre aceste cărți poartă, într-o formă sau alta, amprenta spațiului bucovinean și a oamenilor săi, așa cum remarcă și criticul literar Marius Chelaru în prefața volumului.

„Blestemul” pornește de la o dramă intimă, dar ale cărei consecințe se răsfrâng asupra mai multor generații. În centrul poveștii se află Iacob Mândrilă, un tânăr din zona Câmpulungului, provenit dintr-o familie înstărită. El o seduce pe Emilia, însă, atunci când aceasta rămâne însărcinată, alege să se căsătorească cu Dafina, femeia la care îi era, de fapt, gândul.

Din această alegere se naște un lanț de suferințe, tăceri și destine care își caută, peste ani, explicația și izbăvirea. Emilia aduce pe lume un băiat, Ștefan, în timp ce Dafina îi dăruiește lui Iacob o fată. Când bărbatul încearcă să-și aducă fiul în propria casă, trecutul și orgoliile se ridică între oameni ca un zid. Emilia, copleșită de rușine, se călugărește, iar copilul rămâne în grija bunicilor.

De aici, povestea capătă amploare și depășește drama unei iubiri neîmplinite. „Blestemul” devine, în lectura propusă de autor, o metaforă a unei poveri moștenite, a lucrurilor nespuse și a nedreptăților care, dacă nu sunt asumate și înțelese, continuă să apese asupra celor care vin după noi.

Trecutul nu dispare doar pentru că timpul trece

Marius Chelaru observă că volumul este „despre greșeală, și despre blestem, și despre iertare”, dar și despre una dintre cele mai apăsătoare pagini ale istoriei românești, comunismul. Acțiunea, întinsă pe aproape un secol, face ca istoria unei familii să se întâlnească permanent cu istoria unei țări.

În această construcție, Bucovina devine un spațiu al memoriei, cu tradițiile, mentalitățile și oamenii săi, un loc în care destinele individuale sunt influențate de marile schimbări ale timpului.

Criticul Marius Chelaru consideră că, în roman, „realul/autenticul se îmbină cu ficțiunea”, rezultând o poveste care își păstrează, în ciuda construcției literare, aerul unei întâmplări posibile, recognoscibile. Tocmai această apropiere de viață dă forță personajelor lui Vasile Aioanei.

Dincolo de conflictul inițial, romanul vorbește despre oameni care trebuie să supraviețuiască propriilor alegeri și unei istorii care nu le-a fost întotdeauna favorabilă. Unele dintre personaje ajung să trăiască „vremuri libere, după decenii de tăcere și teamă”, iar libertatea apare nu ca un dat firesc, ci ca un lucru câștigat cu prețul unor sacrificii.

Aici, este, poate, una dintre cele mai frumoase idei ale cărții: eliberarea adevărată nu înseamnă doar ieșirea dintr-un timp istoric, ci și desprinderea de propriile poveri.

În această perspectivă, titlul „Blestemul” dobândește mai multe sensuri. Este blestemul unei greșeli, al unei iubiri neîmplinite, al unei familii apăsate de secrete și pierderi, dar și blestemul unei epoci care a lăsat urme adânci în memoria oamenilor.

Și totuși, romanul nu rămâne în zona întunecată a fatalității. Destinele personajelor se îndreaptă, treptat, către posibilitatea împăcării. Cei care au fost „la poartă cu demnitatea celor care știu cât a costat libertatea” sunt și cei care reușesc, în cele din urmă, să învingă ceea ce părea de neînvins.

„Au învins blestemul”, notează Marius Chelaru, sintetizând una dintre direcțiile fundamentale ale cărții.

O poveste de familie și o carte despre memorie

Și scriitorul Constantin Dram vede în Vasile Aioanei „un asemenea romancier care, de la o carte la alta, a știut să caute lamura expresiei literare și frumusețea întâmplărilor care împletesc istoria cu ficțiunea”. Observația surprinde o caracteristică importantă a scrisului lui Vasile Aioanei: interesul pentru poveste și pentru omul prins în vâltoarea istoriei.

Romancierul își construiește personajele pornind de la sentimente puternice (iubire, gelozie, vinovăție, dorință, teamă etc.), dar și de la nevoia lor de a-și găsi un loc într-o lume aflată mereu în schimbare.

„Blestemul” este o poveste de familie, dar și o carte despre memorie. Despre ceea ce păstrăm, uneori fără voie, din viețile celor care au fost înaintea noastră. Despre felul în care o alegere făcută într-o clipă poate schimba destine pentru generații întregi. Iar dacă există un „blestem” în această carte, există și antidotul lui: iubirea, înțelegerea, iertarea și puterea de a o lua de la capăt.

Activitate literară. Premii

Vasile Aioanei, născut la 14 ianuarie 1961, la Câmpulung Moldovenesc, este absolvent al Facultății de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași și deține un master în economie. Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Societății Scriitorilor Bucovineni, secretar de redacție al revistei „Însemnări Bucovinene” și secretar al Cenaclului literar „Țara de Sus” din Câmpulung Moldovenesc.

Activitatea sa literară a fost recunoscută prin mai multe premii. Pentru „Destine fracturate” a primit Premiul pentru proză al Societății Scriitorilor Bucovineni, la Gala premiilor SSB din 2024, iar „Casa Ileana, o poveste fără sfârșit…” a obținut Marele premiu la Târgul internațional de carte „Euroinvent”, ediția 2023, Iași.

Vasile Aioanei a primit, de asemenea, Marele premiu pentru proză polițistă acordat de Centrul Cultural MAI în anii 2022–2025, precum și Premiul „Ion Creangă” al revistei „Însemnări Bucovinene” pentru fiecare dintre romanele publicate.