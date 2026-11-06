Black Friday, cu surprize la Iulius Mall Suceava: 150 de Mystery Box-uri în fiecare vineri din noiembrie și reduceri de până la 70%

La Iulius Mall Suceava, luna noiembrie vine cu reduceri de Black Friday și surprize pentru iubitorii de shopping. Este ocazia perfectă pentru descoperirea unor noi stiluri vestimentare și pentru achiziționarea articolelor preferate la prețuri mai mici, cu reduceri de până la 70%. În plus, în fiecare vineri din noiembrie, cumpărăturile pot aduce și un Mystery Box. Ofertele pot fi descoperite în catalogul online disponibil pe site-ul Iulius Mall.

În această perioadă, când pasionații de shopping sunt în căutarea celor mai bune prețuri, Iulius Mall Suceava propune o experiență completă de Black Friday, cu promoții în magazine și premii acordate în fiecare vineri.

Astfel, persoanele care fac cumpărături în valoare de minimum 400 de lei, pe unul sau maximum cinci bonuri fiscale diferite, pot beneficia de premii și surprize. Bonurile trebuie păstrate și prezentate la Centrul de Premiere, amplasat în apropierea magazinului Reserved. În fiecare vineri sunt oferite 150 de cutii cu surprize. Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul Iulius Mall.

Pentru pregătirea garderobei de sezon sau alegerea cadourilor pentru cei dragi, magazinele din Iulius Mall Suceava au pregătit promoții speciale de Black Friday. Branduri precum Terranova, Nissa, Motivi și Reserved propun reduceri de până la 70%, în timp ce Deichmann și Salamander au pregătit prețuri speciale la încălțăminte. La CCC, pentru cea de-a doua pereche achiziționată, clienții beneficiază de o reducere de 60%.

Și pasionații de sport au motive să viziteze centrul comercial. Intersport afișează reduceri de până la 50%, Sport Vision propune prețuri cu până la 50% mai mici, iar la Adidas ofertele ajung până la 40%.

Pentru iubitorii de parfumuri și produse de beauty, magazinele Cupio, Emper Perfumes și The Makeup Shop oferă diverse produse pentru răsfăț, iar la Secom reducerile ajung până la 70%.

Cei care doresc să pregătească din timp cadourile de Crăciun pentru copii pot descoperi ofertele magazinelor Noriel, unde reducerile ajung până la 70%, și Primigi, cu promoții de până la 30%. De asemenea, Pepco propune oferte la articole vestimentare, pijamale, papuci de casă și jucării.

Promoții pot fi găsite și în magazinele Meli Melo, Janette, Optiblu și Lensa, care pun la dispoziție numeroase idei de cadouri pentru cei dragi.

Ofertele pregătite de magazinele din Iulius Mall Suceava transformă luna noiembrie într-o perioadă potrivită pentru cumpărături avantajoase, cu reduceri de Black Friday și surprize pentru vizitatori.