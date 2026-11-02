Biserica pierdută de la Bădeuți

Județul Suceava este renumit pentru bisericile sale cu pictură exterioară, însă ceea ce mai puțini știu este că și sub pământ zac comori uitate, martore ale unor epoci mărețe. O astfel de comoară este biserica „Sfântul Procopie” din Bădeuți- Milișăuți. Ridicată de voievodul Ștefan cel Mare în anul 1487, această ctitorie domnească este astăzi o biserică invizibilă pentru publicul larg, dar extrem de valoroasă pentru memoria istorică a comunității.

Biserica „Sf. Procopie” a fost una dintre primele ctitorii ale lui Ștefan cel Mare, ridicată în stilul triconc moldovenesc, documentat grafic prin secțiunile și planurile realizate de arhitectul George Balș în anul 1925, pe baza schițelor din 1898 ale lui Karl A. Romstorfer. Monumentul, înscris în lista monumentelor istorice, se remarca prin detalii arhitectonice deosebite, evidențiate de arhitectul Mircea Căpățână în cadrul unui simpozion despre patrimoniu organizat luna trecută la Suceava: un turn-lanternă pe naos, abside laterale poligonale proeminente și un ancadrament gotic la ușa de la intrare.

Din păcate, destinul acestei bijuterii arhitectonice s-a frânt în timpul Primului Război Mondial, când clădirea a fost bombardată și distrusă în totalitate de trupele austro-ungare. În perioada postbelică, Comisiunea Monumentelor Istorice a deschis un dosar de arhivă (dosar 2327/1948) pentru a evalua stadiul sitului, iar arheologii Lia și Adrian Bătrîna au efectuat ulterior cercetări la fundațiile lăcașului. Cu toate acestea, elevația bisericii a dispărut complet. În anul 2026, biserica ștefaniană propriu-zisă există doar ca vestigiu conservat în subteran, complet acoperită de pământ și iarbă în incinta actualului cimitir local din Milișăuți.

Dacă biserica este protejată sub straturile arheologice, singura componentă de suprafață care amintește de vechiul ansamblu se află într-o situație critică. Este vorba despre ruina zvoniței de cărămidă, o structură masivă cu arcade, ridicată probabil în perioada premodernă.

Imaginile realizate în anul 2026, prezentate de arhitectul Căpățînă, arată un monument aflat în pragul colapsului: zidăria din cărămidă roșie este măcinată de infiltrații, coronamentul este neprotejat, iar fisurile din arcuri pun în pericol integritatea întregii structuri. Lăsată fără schele de sprijin sau un acoperiș provizoriu, zvonița riscă să devină o grămadă de moloz, ștergând ultimul semn vizibil al istoriei locului.

Memoria bisericii dispărute

În ciuda stării actuale, situl de la Milișăuți prezintă avantaje geografice, fiind situat în proximitatea drumului național 2H, la doar 10,3 km de municipiul Rădăuți și 28,8 km de Suceava, localizarea oferind oportunități de revitalizare culturală.

Specialiștii propun ca situl subteran să devină epicentrul unui proiect de interpretare muzeală modernă, inspirat din bunele practici internaționale. Prin colaborarea dintre Muzeul Național al Bucovinei, responsabil de cercetare și arheologie, și orașul Milișăuți, responsabil de gestiune locală și acces, perimetrul poate fi transformat într-un parc arheologic. Marcarea la suprafață a conturului vechii biserici ștefaniene, consolidarea de urgență a zvoniței și instalarea de panouri informative cu reconstituiri 3D ar readuce „biserica pierdută” în viața comunității și în circuitele culturale ale Bucovinei.