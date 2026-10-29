Biserica Mirăuţi, prima catedrală mitropolitană a Moldovei

O Sfântă Treime a începutului întemeietor este biserica Mirăuţi, cu hramul Sfântul Gheorghe, din Suceava. Un loc de trei ori sfânt pentru spiritualitatea şi istoria oraşului Sfântului Ioan cel Nou (care s-a odihnit în vechea biserică de la Mirăuţi 187 de ani) şi a Moldovei. Tradiţia spune că pe platoul acesta, situat la jumătatea distanţei dintre Curtea Domnească şi Cetatea de Scaun, cunoscut în vechime sub numele Dealul Tătarilor, a fost înălţată prima biserică de lemn, în momentul când localitatea era abia un cătun, fapt semnalat şi de marele cărturar sucevean Simion Florea Marian. Acelaşi sfânt lăcaş a fost timp de peste 120 de ani sediul primei Mitropolii a Moldovei. În sfârşit, el este ctitoria unuia dintre cei dintâi descălecători de ţară, dătători de legi şi datini (M. Eminescu), Petru I Muşat. Tot la biserica Mirăuţi au fost unşi cu mir de la Sfântul Mormânt, eroii civilizatori ai Moldovei, de la Alexandru cel Bun la Bogdan al III-lea, fiul lui Ştefan cel Mare, cel care nu în beţii, nici în ospeţe petrecea, ci ca un străjer în toate părţile priveghiia, ca să nu ştirbească ţara ce-i rămăsese de la tată-său (Grigore Ureche).

Petru I Muşat şi prima Mitropolie a Moldovei

Ctitorul fostei Mitropolii a Moldovei, cu sediul la biserica Mirăuţi, Petru I Muşat (1375-1391), nepotul domnului descălecător Bogdan I, este voievodul inaugurator care a înălţat sistemul de cetăţi din Ţara Moldovei (fortul viitoarei Cetăţi de Scaun, Curtea Domnească din Suceava, Cetatea Şcheia, Cetatea Neamţului şi Cetatea Romanului), şi a bătut prima monedă a noului stat european (grosul de argint, cu cap de bour). După înfăptuirea puternicei uniuni polono-lituaniene din 1385, care cuprindea şi importante părţi ale Rusiei, Petru I realizează o inteligentă politică de alianţe, acceptând să fie vasalul regelui Poloniei, Wladyslaw Jagello, în 1387. Erau astfel spulberate pretenţiile de hegemonie ale regatului Ungariei, iar prestigiul internaţional al Ţării Moldovei înregistra un curs ascendent. Jurământul vasalic a fost depus de Petru I la Lwow, în faţa unei cruci ţinute în mâini de Kiprian, mitropolit al Kievului şi al întregii Rusii, un cunoscut ierarh de origine bulgară, reprezentant de elită al Patriarhiei din Constantinopol. Acesta a fost primul contact oficial cunoscut între Moldova şi Bizanţ, istoricii considerându-l un fel de acord de principiu pentru înfiinţarea primei mitropolii ortodoxe, iniţiativă a lui Petru I, care a renunţat cu acest prilej la confesiunea catolică, împărtăşind credinţa majorităţii locuitorilor ţării.

Biserica Mirăuţi, prima catedrală mitropolitană a Moldovei

Puţin cunoscut este faptul că în 1370, Laţcu Vodă, fiul lui Bogdan I, reuşise să înscrie recent întemeiata Ţară a Moldovei, pe o altă traiectorie spirituală, mai înrudită cu cea occidentală. În urma unor tratative, Papa i-a acordat o episcopie în dependenţă directă de Vatican, cu sediul în Siret, capitala de atunci a Moldovei. Doar împrejurările internaţionale nefavorabile au făcut ca noul stat moldovean, şi poate România de mai târziu, să nu aibă un destin istoric şi duhovnicesc legat de catolicism. Peste cinci ani, regele Poloniei, Ludovic de Anjou, pune capăt iniţiativei lui Laţcu Vodă. Drumurile către Vatican fiind închise, voievozii de mai târziu au încercat să obţină independenţa ecleziastică de la Bizanţ.

Atât Petru I, cât şi Roman Vodă, ulterior, l-au propus ca mitropolit al Moldovei pe episcopul Iosif, lucru neacceptat de Patriarhia de Constantinopol, care dorea să-şi impună ierarhii proprii, precum Theodosie sau Ieremia. Abia voievodul Alexandru cel Bun, care-l preferă tot pe Iosif, iubit şi apreciat de asemenea de localnici, reuşeşte să obţină acordul Bizanţului. Patriarhul Matei I a dat în sfârşit binecuvântarea ca fostul episcop al Cetăţii Albe, anatemizat cu câţiva ani înainte, să urce întâiul pe scaunul mitropolitan de la biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuţi), în 26 iulie 1401.

Actuala biserică înglobează fundaţiile ctitoriei lui Petru I, prima catedrală mitropolitană a Moldovei

Cunoaşterea şi venerarea începuturilor era o preocupare de suflet şi pentru inegalabilul folclorist Simion Florea Marian, care se pare că şi-a sfârşit ultimele zile de viaţă în timp ce lucra la schiţa istorică rămasă neterminată, Biserica Mirăuţi din oraşul Suceava, publicată de Aura-Doina Brădăţan în Suceava-anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei (2000). Opinia acestui valoros şi scrupulos cercetător este că numele Mirăuţi datează din jurul anului 1800 şi a fost preluat de la cel al unui om al locului din acea perioadă, Vasili Mereutza.

Actuala biserică, aflată într-un complex proces de restaurare, este de plan triconc, cu turlă pe naos şi cu un zvelt turn-clopotniţă situat pe latura sudică, al cărui parter cu uşa de acces are aspectul unui pridvor, o construcţie aparţinând probabil primelor două decenii ale secolului al XVII-lea. Eminentul arheolog sucevean, Victoria-Paraschiva Batariuc, afirmă că meşterii de la începutul secolului al XVII-lea au refolosit vechea zidărie, cu urme de frescă, dar şi piatră pavimentară smălţuită în verde, drept piatră de zidărie. Câteva monede suedeze aparţinând epocii regelui Gustav Adolf au fost găsite în zidărie de meşterii restauratori. Pridvorul-clopotniţă şi frumoasele rânduri de cărămizi, aşezate în zimţi, reprezintă o influenţă a stilului muntenesc, tot mai frecventă în construirea noilor lăcaşe de cult din Moldova, începând cu secolul al XVII-lea.

Un amănunt interesant este faptul că pridvorul-clopotniţă de pe latura sudică este un element specific şi bisericii Sfântul Nicolae din Bălineşti, ctitorie a logofătului Ioan Tăutu, din anii 1492-1493. Intuiţia lui G. Balş din 1924 a fost definitiv confirmată de cercetările arheologice din perioada 1991-1997, care au dus la descoperirea fundaţiilor şi a unor porţiuni din zidurile vechii catedrale mitropolitane, ctitorită de Petru I. Acel sfânt lăcaş originar era de plan navă, dreptunghiular, fără abside laterale şi cu absida altarului poligonală, planimetrie specifică stilului gotic. Lungimea edificiului era mai mică, actualul altar începând exact din locul unde se termina vechiul altar.

Tot în timpul cercetărilor de după 1990, arheologii suceveni, coordonaţi de profesorul Mircea D. Matei, au descoperit în interiorul bisericii 23 de morminte, din care unul se presupune că ar aparţine chiar legendarului ctitor, Petru I Muşat, iar altul era locul de veci al primei soţii a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Evdokia de Kiev, distinsa prinţesă lituaniană. Mormântul întâi din naos, atribuit lui Petru I, deşi nu s-a găsit o piatră funerară cu o inscripţie clară, este un cavou de cărămidă, unde se afla un sicriu de formă trapezoidală în secţiune, care conţinea rămăşiţele pământeşti ale defunctului şi un superb complex textil medieval de înmormântare. În susţinerea ipotezei sale, Mircea D. Matei invocă date de planimetrie şi stratigrafie, dar şi argumente indirecte, cunoscându-se faptul că Petru I a fost ctitorul bisericii vechi, al Curţii Domneşti şi al Cetăţii de Scaun a Sucevei, care a devenit capitala Moldovei, din iniţiativa sa. Distrusă în timpul unei invazii a tătarilor din 1513 şi refăcută de Bogdan al III-lea pentru a adăposti în continuare moaştele Sfântului Ioan cel Nou, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea biserica Mirăuţi ajunge din nou într-o stare de degradare avansată. O fotografie publicată în anii ’20 de G. Balş, realizată înaintea restaurării coordonate de Karl Romstorfer, în perioada 1898-1903, ne înfăţişează un edificiu lipsit în cea mai mare parte de acoperiş, cu zidurile crăpate şi clopotniţa pe jumătate distrusă, pradă naturii sălbatice dezlănţuite.

Gândul frumos şi temeinic al baronului Hurmuzachi

Meritul salvării fostei catedrale mitropolitane a Moldovei de la dispariţia totală revine atât comunităţii ortodoxe locale, cât şi unor personalităţi ale Bucovinei. Baronul Eudoxiu Hurmuzachi a trimis un memoriu guvernului imperial în 1880, solicitând restaurarea sa, iar mitropolitul Silvestru, se adresa astfel Împăratului Franz Joseph, în ianuarie 1886: În oraşul Suceava se află un edificiu monumental, care stă pe un platou liber situat, şi prin vechimea sa precum şi prin construcţiunea sa arhitectonică impune chiar privitorului specialist, din contră pe confesionalii ortodocşi de aici şi din depărtare îi umple de pietate şi cu durere adânc simţită. Aceasta este catedrala de odinioară mitropolitană a ţării (…).

Biserica Mirăuţi, prima catedrală mitropolitană a Moldovei

În anul 1792, biserica este în pericol de a fi dărâmată, pentru a se amenaja pe locul ei o piaţă. Numai jalbele şi intervenţiile repetate ale locuitorilor Sucevei au făcut ca vechea mitropolie să nu fie complet spulberată, ca atâtea alte lăcaşe de cult. Mai mult, în 1799, unul dintre localnici, maiorul Ioan Florea, reuşeşte să cumpere locul cu tot cu ruinele bisericii, pe care îl donează apoi comunităţii ortodoxe, pentru a fi sigur că ceea ce a mai rămas din prima Mitropolie a Moldovei se va păstra, în vederea unei viitoare restaurări. În secolul al XIX-lea, negăsindu-se fonduri pentru restaurare, ea a servit drept depozit de fân, cereale şi piei crude.

Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea, după acordul obţinut de la Împăratul Franz Joseph, în urma memoriilor baronului Eudoxiu Hurmuzachi şi mitropolitului Bucovinei, Silvestru, şi după încheierea dezbaterilor unei comisii de evaluare, care a estimat costurile totale la 25.000 de florini, încep lucrările de restaurare, conduse de Karl Romstorfer. O mare personalitate a Ţării Fagilor, acesta era directorul Şcolii de Arte şi Meserii din Cernăuţi, conservator pentru landul Bucovina al K.K. der Kunst und Historische Denkmaler (Comisia Chezaro-Crăiască pentru Istorie şi Clădiri de Artă). Deşi era austriac, el s-a apropiat cu înţelegere şi iubire de monumentele religioase şi istorice din Bucovina, încercând cu onestitate şi profesionalism să le redea înfăţişarea măreaţă de altădată, aşa cum a procedat şi la biserica Sfântul Gheorghe de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Mănăstirea Putna, biserica din Bădeuţi ş. a.

Din păcate, în vremea sa el nu mai putea găsi zugravi locali de valoarea unor Dragoş Coman sau Toma de la Suceava, astfel încât pictura interioară, realizată de vienezul Karl Jobst, cu tabloul votiv din naos în care este înfăţişat Împăratul Franz Joseph, cu chipul blând, relaxat, şi cu coroana aşezată alături, pe o măsuţă, dar şi cu celelalte scene ale programului iconografic, este de multe ori situată la limita kitsch-ului. Deşi recent această pictură a fost restaurată, cu cheltuieli mari, mult mai profitabilă, din toate punctele de vedere, ar fi fost probabil repictarea fostei catedrale mitropolitane de către unii din marii zugravi de biserici ai ţării, Ion Grigore, Nicolae Sava, fraţii Moroşan din Suceava ş.a. Imaginile lui Karl Jobst se pierd în amănunte nesemnificative, chipurile personajelor şi-au epuizat complet aura hieratică şi nobilă, specifică artei bizantine, iar numeroasele tonuri folosite nu sunt armonizate cu măiestria vechilor noştri zugravi. Realizată într-un stil academic dulceag, marcat de toate viziunile şi părţile mai puţin rezistente în timp ale romantismului, această pictură arată că zugravul vienez nu a reuşit să se apropie de spiritul locului şi al marii arte sacre bizantine.

Cu toate acestea, nu putem încheia decât cu gândul frumos şi temeinic al baronului Eudoxiu Hurmuzachi: Edificiul acesta fără toată îndoiala este cel mai preţios monument de arhitectură din evul mediu, dintre câte le posedă Bucovina şi necondiţionat ar trebui de restaurat.

de Constantin SEVERIN