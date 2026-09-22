Biserica Mănăstirii Băișești din ținutul Fălticenilor a primit veșmântul sfințirii

„Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu harul Sfântului Duh, Treimea cea de o ființă și nedespărțită, s-a sfințit această biserică, pusă sub ocrotirea Adormirii Maicii Domnului și a Sfinților Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, din cadrul Mănăstirii Băișești, din localitatea Băișești, comuna Cornu Luncii, județul Suceava, Protopopiatul Fălticeni, în anul mântuirii 2026, luna septembrie, ziua a 20-a.” Astfel a fost consemnată împlinirea unei lucrări începute în urmă cu șapte ani, prin credința, osteneala și jertfelnicia celor care au contribuit la zidirea și înfrumusețarea bisericii Mănăstirii Băișești din ținutul Fălticenilor.

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 20 septembrie 2026, ca delegat al chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor prezenți s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Potrivit obiceiului acestor meleaguri, ierarhul a fost întâmpinat cu pâine și sare, în sunetul clopotului și al trâmbiței, de către obștea așezământului monahal, reprezentanți ai autorităților locale și credincioși, precum și de soborul slujitor, din care au făcut parte arhim. Mihail Balan, exarh de zonă, și pr. Dimitrie Horga, consilier eparhial în cadrul Sectorului Cimitire.

Rânduiala sfințirii a început în fața ușilor închise ale bisericii, prin invocarea harului Preasfintei Treimi. Locașul de cult a fost apoi înconjurat de soborul slujitor, făcându-se cele trei opriri rânduite la abside, unde au fost înălțate rugăciuni, iar laturile bisericii au fost binecuvântate prin stropire cu apă sfințită și prin însemnarea lor, în chipul Sfintei Cruci, cu Sfântul și Marele Mir. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a sfințit apoi interiorul locașului de cult, a pecetluit Masa Sfântului Altar și a binecuvântat catapeteasma.

În continuarea slujbei de târnosire, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe un podium special amenajat în imediata apropiere a locașului de cult. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul maicilor de la Mănăstirea Cămârzani, care a înfrumusețat prin cântare această zi de aleasă sărbătoare.

În momentul împărtășirii clericilor, stavrofora Elisabeta Banu, stareța Mănăstirii Băișești, a rostit un cuvânt de mulțumire, exprimându-și recunoștința pentru binecuvântarea și sprijinul primite în împlinirea acestei lucrări. Preacuvioșia sa a evocat începuturile așezământului, de la sfințirea pietrei de temelie, în anul 2019, și așezarea primei cărămizi, până la dobândirea statutului de mănăstire și finalizarea lucrărilor de pictură. Gândul de recunoștință s-a îndreptat către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, pentru atenta îndrumare și purtarea de grijă necontenită, către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, pentru binecuvântarea arhierească, către arhim. Mihail Balan și întreg soborul slujitor, dar și către starețele mănăstirilor Buciumeni și Cămârzani, părintele Pimen Vlad din Sfântul Munte Athos, autoritățile locale, ctitori, donatori, constructori și voluntari.

După otpustul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis gândul de apreciere al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, față de cei care au contribuit la edificarea și înfrumusețarea sfântului locaș. Maica stareță Elisabeta Banu a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic Ordinul „Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu”, întrucât a urmat exemplul Sfântului Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, harnic lucrător în ogorul Domnului după modelul Martei și Mariei, râvnitor ostaș al Duhului și bun chivernisitor al darurilor dumnezeiești, care s-a distins prin înțelepciunea faptei și a cuvântului, ctitorind sfinte lăcașuri și semănând fără odihnă virtuțile creștine în pământul Moldovei.

În continuare s-a adresat celor prezenți domnul Gheorghe Fron, Primar al Comunei Cornu Luncii, care a subliniat însemnătatea acestei zile de sărbătoare pentru credincioșii din Băișești și a evocat implicarea mai multor generații de ctitori și binefăcători în ridicarea lăcașurilor de cult și în sprijinirea persoanelor vârstnice.

A urmat cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, în cadrul căruia a vorbit despre jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și despre chemarea fiecărui creștin de a-și asuma propria cruce, tâlcuind înțelesul duhovnicesc al pericopei evanghelice rânduite a se citi în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci.

Preasfinția Sa a subliniat importanța răbdării, a pocăinței și a smereniei în fața suferințelor, a bolilor și a nedreptăților, îndemnându-i pe credincioși să nu se lase stăpâniți de cârtire, nemulțumire sau răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, ierarhul a vorbit despre lupta duhovnicească purtată de fiecare creștin cu propriile neputințe și ispite, despre ridicarea după cădere și despre păstrarea credinței și a nădejdii până la sfârșitul vieții, pentru dobândirea bucuriei Împărăției cerurilor. „Ne ducem fiecare crucea, dar tare mult contează pe cine ai alături. Cum îți stau eu ție alături atunci când tu îți duci crucea? Pun și eu poveri suplimentare peste crucea ta? Adaug și eu la greutatea crucii tale și altele? Sau îți întind o mână, sau îți pun o vorbă de încurajare? (…) Nu vă duceți crucea de unul singur. Rugați-i pe cei din jur să vă ajute, dar mai ales rugați-L pe El, pe Cel Care știe ce înseamnă greutatea crucii. (…) Nu-ți dezlipi ochii, credința și nădejdea de Cel Care te poate ridica.”

În semn de prețuire și recunoștință pentru binecuvântarea arhierească și pentru împreuna-rugăciune, stavrofora Elisabeta Banu i-a oferit Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul două icoane, una înfățișând-o pe Maica Domnului, iar cealaltă pe Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, ocrotitorii sfântului locaș.

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Potrivit hrisovului de sfințire, zidirea bisericii Mănăstirii Băișești a început în primăvara anului 2019, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, prin stăruința și jertfelnicia stavroforei Maria Mălăescu, stareța Mănăstirii Buciumeni, a vrednicului de pomenire părinte Alexandru Argatu și a monahiei Elisabeta Banu.

La 30 aprilie 2019, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a sfințit piatra de temelie a noii biserici, binecuvântând începutul unei lucrări care avea să fie susținută, de-a lungul anilor, prin contribuția ctitorilor, binefăcătorilor și credincioșilor.

Terenul pe care a fost ridicat sfântul locaș a fost dăruit de Pavel și Maria Popovici, împreună cu fiul lor, Valerian, și soția acestuia, Maria, din Băișești. Ulterior, la 24 septembrie 2020, au început lucrările la corpul de chilii și la căminul de bătrâni din cadrul așezământului, pe terenul donat de familiile Gheorghe și Ileana Ungureanu, Sorin-Viorel și Stela Bitea, precum și de Maria Țuțu și Maricel Ungureanu.

„La 1 septembrie 2021, Paraclisul Adormirea Maicii Domnului – Băișești, care până atunci aparținuse Mănăstirii Buciumeni, a devenit parte a nou-înființatului Așezământ social Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina, subordonat Centrului Eparhial Suceava.”

Prin Hotărârea nr. 42/2023 a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, așezământul social a fost ridicat la rangul de mănăstire, începând cu data de 1 octombrie 2023, iar la 5 octombrie al aceluiași an, stavrofora Elisabeta Banu a fost numită stareță a Mănăstirii Băișești.

Actul de sfințire menționează și faptul că proiectarea construcțiilor a fost realizată de Doina Sbughin, din municipiul Suceava, iar pictura interioară a bisericii a fost executată de pictorul bisericesc Aurel Creta, din Mureș. Lucrările de edificare, pictare și înfrumusețare au fost desăvârșite în perioada 2023–2025, în timpul păstoririi Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Irina Ursachi