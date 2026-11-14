Un miracol al unei istorii labirintice şi dramatice a făcut să ajungă până la noi, aproape întreagă, biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, document de piatră care atestă naşterea stilului moldovenesc în arhitectura şi arta Evului Mediu. Aceasta este prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare care se mai păstrează, datând din anul 1487, deoarece biserica Sfântul Procopie din Milişăuţi, construită aproape concomitent, a fost distrusă de armata austriacă în 1917, în timpul primului război mondial.

În modesta biserică din Pătrăuţi, atât de importantă însă pentru evoluţia culturii şi civilizaţiei noastre, s-a realizat pentru prima oară sinteza creatoare între elemente ale artei sacre bizantine, gotice şi renascentiste, întregită de geniul meşterilor locali, cu acea frapantă boltă moldavă, intrată în patrimoniul arhitecturii universale. Un savant şi rafinat sistem de boltire, cu arce diagonale etajate, cu pandantivi şi calote semisferice, care favorizează efectul de înălţare şi de punere în abis a spaţiului interior. În plus, aşa cum a afirmat cunoscutul istoric de artă, Vasile Drăguţ, acest sfânt lăcaş este un monument-cheie pentru cunoaşterea picturii din vremea lui Ştefan cel Mare.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, prima întrupare a stilului moldovenesc

Singura mănăstire de maici ctitorită de Ştefan cel Mare

Cunoscut în documente încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun, satul Pătrăuţi, situat la 10 km de fosta capitală a Moldovei, se pare că a fost întemeiat în 1330, de un anume Pătru, cum afirmă tradiţia locului. Cocheta biserică, care făcea parte din ansamblul singurei mănăstiri de maici ctitorită de Ştefan cel Mare, cu forme arhitectonice blânde şi calme, te îndeamnă parcă la o comuniune intimă cu ierarhiile cereşti şi cu livada de vişini înfloriţi din curte, cu dealul împădurit din apropiere, la poalele căruia odihnesc, într-un vechi cimitir, monahi sau oşteni ai viteazului domnitor. Oamenii de aici par marcaţi şi acum de viaţa exemplară a marelui înaintaş, cei mai mulţi având ceva din impetuozitatea sa, dată de o ardentă fuziune între un mod de viaţă bătăios, puternic implicat în realitate, şi o neobişnuită trăire mistică.

Mănăstirea de maici din Pătrăuţi, zidită se pare după lupta de la Şcheia pe Siret, pe care Ştefan Voievod a purtat-o în 1486, împotriva oştilor ungureşti conduse de Hroiot, era destinată în special îngrijirii răniţilor, proveniţi după luptele purtate în preajma Cetăţii de Scaun a Sucevei. În curtea actualei biserici exista, acum peste 500 de ani, o bolniţă, un fel de spital de campanie. Îngrijirea bolnavilor şi răniţilor de către călugăriţe era un obicei intrat deja, în acea perioadă, în tradiţia mănăstirilor din Occident. Pisania în limba slavonă, aflată deasupra portalului de intrare, consemnează: Io Ştefan Voievod, Domn al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a început să zidească această Mănăstire în numele Sfintei Cruci în anul 6995 (1487) luna iunie ziua 13.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, prima întrupare a stilului moldovenesc

Construită din piatră brută adusă din dealul aflat în apropiere, în plan triconc (trilobat), cu turlă pe naos şi acoperiş fragmentat, lipsită de contraforturi, biserica din Pătrăuţi se numără printre primele cunoscute din vremea lui Ştefan cel Mare, care au preluat în mod creator componentele planului bisericii Sfânta Treime din Siret (1354-1358), punctul inaugural de la care s-a structurat stilul moldovenesc, în doar 10 ani, între 1487 şi 1497. Pronaosul este pătrat, naosul de forma unui dreptunghi, iar sfântul altar are o absidă semicirculară, cu o boltire în sfert de sferă. Portalul uşii de intrare, în stil gotic, aflat în partea de vest a pronaosului, având un chenar în arc frânt, cu uşciorii şi arhivolta profilate, cele trei abside prevăzute cu graţioase firide alungite şi cu un rând de ocniţe deasupra lor, turla împodobită de asemenea cu 12 firide şi ocniţe, plăcile ceramice verzi şi violete din partea superioară a navei şi a turlei, asigură edificiului o făptură plină de simplitate, şi eleganţă, cu un accentuat simţ al proporţiilor.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, prima întrupare a stilului moldovenesc

Pictura a fost realizată de Gheorghios din Tricala

La biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, pictată aproape sigur imediat după ce a fost zidită, putem admira cea dintâi realizare a programului iconografic specific stilului moldovenesc, cu elemente provenite atât din Bizanţ, cât şi din mediul cărturăresc al curţii domneşti din Suceava, extrem de deschis atât la influenţe orientale, cât şi occidentale. Luând în considerare inscripţiile în limba greacă de pe scenele din interiorul bisericii şi stilul artistului, cercetătorul francez André Grabar a avansat ipoteza că pictura a fost realizată de Gheorghios din Tricala (Tesalia).

Biserica a fost repictată parţial de mai multe ori în decursul timpului, dar din fericire se pare că meşterii locali au respectat destul de bine configuraţia şi culorile frescelor iniţiale. Deşi multe scene au fost deteriorate de numeroasele evenimente din cronica neagră a mănăstirii, tabloul votiv din naos şi ampla frescă de pe peretele vestic al pronaosului, intitulată Cavalcada Sfântului Împărat Constantin cel Mare, care se mai găseşte doar la biserica din Arbore, stau mărturie despre calităţile acestui maestru al picturii sacre. În tabloul votiv, Ştefan cel Mare, zugrăvit cu un chip rotund şi luminos, încadrat de nişte plete blonde, poate fi văzut ţinând în mâini macheta bisericii, pe care o prezintă ca pe o ofrandă lui Iisus Hristos, prin intermediul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, înaintaşul său în lupta pentru sfânta cruce, domnitorul stând alături de soţia sa, Maria Voichiţa, şi de cele două domniţe, Maria şi Ana. Toată rigiditatea şi răceala hieratismului bizantin se topeşte într-un încântător tablou de familie, cu valenţe ale picturii de curte, în care liniile curbe şi calde se armonizează cu culorile vii de pe feţe şi veşmintele pline de nestemate, dominate de strălucirea acelui ocru auriu, specific Pătrăuţiului.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, prima întrupare a stilului moldovenesc

Cavalcada sfinţilor militari, considerată de unii critici de artă un veritabil manifest al luptei antiotomane, frescă din păcate destul de afectată de trecerea timpului, este o scenă din ciclul istoriei crucii care nu figurează în erminiile bizantine şi nu se mai regăseşte în arta sacră a ţărilor ortodoxe vecine. Sub crucea albă strălucind pe cerul albastru, un semn al comuniunii cu ierarhia luminii, se aude parcă zăngănitul de arme al unei procesiuni de sfinţi militari, călărind armăsari zvelţi, în frunte cu Arhanghelul Mihail, urmat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, apoi de sfinţii Gheorghe, Dumitru, cei doi Teodor, Procopie, Mercurie, Nestor, Artemie, Eustatie. Claritatea şi echilibrul desenului precis, uneori cu efecte de evantai, larg învăluitor (V.Drăguţ), care sugerează perfect mişcările elegante şi unduitoare ale personajelor, culorile sobre ca nişte tăciuni aprinşi, care iau foc doar în vecinătatea acelui galben, încărcat de profunzimile invizibilului, fac din scenele care se mai păstrează un punct de reper pentru începuturile stilului moldovenesc în pictura noastră veche.

Din pictura exterioară nu se mai păstrează decât un fragment din Judecata de Apoi, pe peretele vestic, restaurat în 1989 de pictorul profesor Oliviu Boldura din Bucureşti, ajutat de Tatiana Pogonat. Deosebirile stilistice evidente, date de folosirea unui desen şi a unei cromatici mai expansive, în comparaţie cu pictura interioară, ne fac să credem în ipoteza că pictura exterioară a fost realizată mai târziu, probabil în anul 1550.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, prima întrupare a stilului moldovenesc

Masa tăcerii de la Pătrăuţi

Mica şi frumoasa biserică din Pătrăuţi oferă o surpriză de proporţii şi amatorilor de artă modernă. În curte, la câţiva metri de portalul în stil gotic, ei pot să stea la taifas în jurul unei Mese a tăcerii în miniatură, denumită însă de localnici Masa lui Ştefan. Ei susţin că cele două mari lespezi de piatră care o alcătuiesc, nişte semicalote sferice imperfecte puse invers, precum scaunele celebrei opere de la Târgu Jiu, datează de pe vremea ctitorului bisericii şi l-au influenţat pe părintele sculpturii moderne, Constantin Brâncuşi, în conceperea Mesei tăcerii. Cele şapte scaune, de forma unor ghiulele de piatră, au fost adăugate însă mult mai târziu, în anul 1986, de către părintele paroh de atunci, Ştefan Chişcari. Preotul paroh Dumitru Apetrei susţinea că un cunoscut critic de artă ieşean, Valentin Ciucă, i-a declarat că a văzut în 1987, în cartea de aur a bisericii, un text semnat de Brâncuşi. Mai mult, tot el ar fi spus că genialul sculptor s-ar fi inspirat şi pentru realizarea ansamblului Poarta sărutului de la modelele sculptate în lemn aflate mai demult pe cerdacul unei case din apropierea bisericii. Acest volum al cărţii de onoare, denumită şi Cronica pătrăuţeană, în care se mai aflau şi mărturii aparţinând lui Nicolae Iorga, George Enescu şi ale altor reprezentanţi de elită ai spiritualităţii noastre, semnăturile lor fiind văzute de pildă şi în 1976, pe foi îngălbenite de vreme, de către Ilie Cibu, director la SC Rulexim SA Suceava, în prezenţa prozatorului Alexandru Ivasiuc, a dispărut fără urmă. A dispărut şi un alt volum, la fel de preţios, mult mai vechi, un manuscris din 1787, copiat de dascălul Manolache, care cuprindea în afară de texte liturgice şi unele extrase din Psaltirea lui Dosoftei, precum şi amănunte asupra morţii lui Grigore Ghica, manuscris denumit de specialişti Codicele pătrăuţean. Se mai păstrează însă Biblia de la Buda, tipărită şi prefaţată în secolul al XVIII-lea de Samuil Micu Klein, un tom masiv de peste 5 kg.

Biserica Înălţarea Sfintei Cruci din Pătrăuţi, prima întrupare a stilului moldovenesc

Din Cronica pătrăuţeană a fost recuperat, în condiţii încă nelămurite, doar un fragment care se referă la istoria fostei mănăstiri de maici, informaţii preluate din cartea unui austriac, Frantz-Adolf Wikenhauser, tipărită la Cernăuţi, în 1881. Aflăm de aici că Ştefan Vodă a dăruit Mănăstirii Pătrăuţi moşiile Pătrăuţi şi Mihoveni, cărţi şi vase bisericeşti, fapt întărit şi printr-un uric de principele Constantin Mihai Cehan Racoviţă, în 7 septembrie 1756. Lipsind uricele soartea acestui schit este foarte puţin cunoscută. Nu încape însă îndoială că furtunile vremilor următoare, de cari au avut a suferi întreaga ţeară împreună cu capitala Suceava, au devastat şi schitul călugăriţelor din Pătrăuţ. Astfel de furtuni s-au descărcat asupra Moldovei în anul 1497, când craiul leşesc Ioan Albert a bătut trei luni oraşul Suceava, apoi în 1538, când sultanul Soliman II a întrat în Suceava de l-a pus pe tronul Moldovei pe Ştefan IV Lăcustă (1538-1540) în locul căzutului în dizgraţie Petru Rareş. Tradiţia spune că turcii ar fi devastat atunci şi schitul Pătrăuţ. Dară chiar de nu s-ar fi întâmplat aceasta apoi cu bună seamă că acest schit n-a rămas neatins de vijeliile de pe timpul lui Ştefan Tomşa, de neaşteptata încălcare a Moldovei prin tătarii sub sultanul Calga în anul 1650 şi de cazacii lui Timus Chmelniţchi, cari prădară mănăstirea Dragomirna şi chiar depărtatul schit Humorul, scrie istoricul austriac. Temeinic devastat în decursul vremii, aşezământul de maici din Pătrăuţi a fost desfiinţat de austrieci, în 1783, dar pentru a supravieţui până la moarte, stareţa a primit un salariu anual de 120 de florini şi 4 stânjeni de lemne, iar călugăriţele de 60 de florini şi 3 stânjeni de lemne.

Ultima călugăriţă din Pătrăuţi, cu leafă de la statul austro-ungar, Safta Bodnariu, a murit în 9 iulie 1814, după aceea buruienile şi copacii forţând chiar şi uşa sfintei biserici.

de Constantin SEVERIN