Binecuvântare arhierească la Parohia Pârteștii de Jos II, în ajunul hramului „Înălțarea Sfintei Cruci”

Cea de-a treisprezecea zi a lunii septembrie, care anul acesta coincide cu Duminica dinaintea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, a înscris în cronica Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” – Pârteștii de Jos II, Protopopiatul Suceava II, un nou moment de aleasă bucurie duhovnicească. În ajunul hramului, credincioșii parohiei, al cărei sfânt locaș este închinat praznicului înălțării lemnului de viață făcător al Crucii Mântuitorului Hristos înaintea mulțimii din Ierusalim, s-au bucurat de prezență arhierească. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la ceas de sărbătoare, în mijlocul comunității păstorite de pr. Cătălin Andrieș s-au aflat Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La intrarea în sat, potrivit obiceiului strămoșesc, ierarhii au fost întâmpinați cu o caleașcă, căreia i s-au alăturat călăreți îmbrăcați în costume populare specifice locului. În sunetul de clopot, cei doi ierarhi au fost așteptați la biserică, după datină, cu pâine și sare, de către reprezentanți ai autorităților locale, de soborul slujitor, precum și de numeroși credincioși, copii ai satului oferindu-le flori.

A urmat săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii pe un podium special amenajat în imediata apropiere a locașului de cult, răspunsurile liturgice fiind oferite de corul bisericii. Arhiereii au fost înconjurați de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte pr. Ionel Doru Budeanu, Protoiereu al Protopopiatului Suceava I, ostenitori ai Centrului Eparhial, precum și slujitori ai sfintelor altare de la parohiile din împrejurimi.

În timpul împărtășirii clericilor, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a rostit un cuvânt de învățătură în cuprinsul căruia a prezentat înțelesul duhovnicesc al pericopei evanghelice rânduite pentru Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, referitoare la întâlnirea de taină dintre Mântuitorul Iisus Hristos și fariseul Nicodim. Făcând referire la istoria aparte a bisericii din Pârteștii de Jos, Preasfinția Sa a amintit că hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” a fost ales în legătură cu semnul în formă de cruce observat în urma unui trăsnet, iar cel de-al doilea hram, „Sfântul Proroc Ilie”, pentru că evenimentul s-a petrecut chiar în ziua de prăznuire a marelui proroc al Vechiului Testament.

Cuvântul Evangheliei despre convorbirea Domnului Hristos cu Nicodim a oferit prilejul unei meditații asupra Tainei Sfântului Botez. Preasfinția Sa a amintit că Mântuitorul îi descoperă fariseului sensul nașterii „din apă și din Duh”, arătând că omul, după nașterea sa trupească, este chemat la o nouă naștere, duhovnicească, din pântecele Maicii Biserici. În acest context, Preasfințitul Părinte Macarie a evocat și experiența pastorală din Europa de Nord, unde, în cei 18 ani de slujire, a botezat numeroși adulți, tineri și chiar persoane ajunse la vârste înaintate, care au primit, prin Sfântul Botez, începutul unei vieți noi în Hristos.

Binecuvântare arhierească la Parohia Pârteștii de Jos II, în ajunul hramului „Înălțarea Sfintei Cruci”

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, ca delegat al chiriarhului locului, a transmis gândul de apreciere și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pentru comunitatea din Pârteștii de Jos și pentru lucrarea desfășurată în cadrul parohiei.

A urmat momentul înmânării unei distincții de vrednicie, oferite de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, ca semn al prețuirii și al recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești. Astfel, domnului Spiridon Mireuță, primarul comunei, i-a fost conferit Ordinul „Mușatinii” pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”.

Părintele paroh Cătălin Andrieș a adresat un cuvânt de recunoștință celor doi ierarhi pentru prezența, rugăciunea și binecuvântarea aduse comunității și a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru ascultarea încredințată, precum și pentru sfaturile și îndrumările oferite de-a lungul slujirii sale. Gândul de mulțumire s-a îndreptat și către membrii soborului slujitor, către cântăreți, către autoritățile locale și către toți credincioșii care au contribuit la organizarea sărbătorii și care susțin lucrarea Bisericii. În semn de recunoștință și aleasă prețuire, celor doi ierarhi le-au fost oferite buchete de flori și câte o icoană a Maicii Domnului.

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Istoria actualului locaș de cult din Pârteștii de Jos este legată de un eveniment petrecut la 20 iulie 1998, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Potrivit mărturiei păstrate în biserică, în urma unui trăsnet care a lovit pământul, pe imașul Rodinei a rămas o urmă în formă de cruce, observată de mai mulți localnici și consemnată ulterior de profesorul Petrea Andronic. Mărturia amintește, de asemenea, o mireasmă deosebită simțită în acel loc. Dorința de a ridica aici un lăcaș de rugăciune s-a împlinit la scurt timp după aceea. Potrivit pisaniei, la 3 mai 1999 au început lucrările de construire a bisericii, prin jertfa și osteneala credincioșilor. Sfântul locaș a primit hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Proroc Ilie”.

Irina Ursachi