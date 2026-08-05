Biciclist mort după ce a fost lovit de o mașină

Un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani a murit în noaptea de marți spre miercuri în urma unui accident rutier.

Este vorba de un biciclist care ar fi fost lovit de un microbuz.

Incidentul a avut loc la Sasca Nouă, comuna Cornu Luncii, iar la fața locului a fost trimis un echipaj SAJ de tip C.

Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ Suceava, medicul Dan Teodorovici, victima avea multiple leziuni și era în stop cardio-respirator.

Din păcate, echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a ajuta biciclistul, iar în final s-a declarat decesul.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească modul în care s-a produs acest accident mortal.