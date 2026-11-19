Lăcrămioara Avasiloaie Andrei, istoric, cercetătoare și bibliotecară a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, a lansat miercuri, 18 noiembrie, la Iași volumul „Cabinetele de lectură, societățile de citire și primele biblioteci publice din Bucovina (1850-1940)”.
„Cartea lansată analizează apariția și rolul cabinetelor de lectură în emanciparea culturală și socială a Bucovinei între anii 1850 și 1940. Lucrarea compară acest fenomen local cu evoluția structurilor europene de socializare prin lectură. Volumul a apărut în colecția Istorie modernă și memorie culturală a Editurii UAIC”, a menționat autoarea.
Evenimentul a fost organizat de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).
Alături de autoare, au luat cuvântul rectorul universității – prof. univ. dr. Liviu George Maha; directorul editurii – prof. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan; Cristina Spinei – conferențiar universitar doctor în cadrul Colectivului de Germanistică al Facultății de Litere; Cristian Ploscaru – profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Istorie; Gabriel Leanca, conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Istorie; Livia Iacob, conf. univ. dr. în cadrul Colectivului de Literatură comparată al Facultății de Litere.
Manifestarea culturală a fost moderată de Adrian Acatrinei, responsabil de promovare în cadrul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Alături de autoare au fost bibliotecare și colege de la școală.
- Despre autoare
„Lăcrămioara Avasiloaie Andrei este istoric, bibliotecar și cercetător dedicat istoriei culturale a Bucovinei”, notează www.editura.uaic.ro.
Cu o carieră profesională strâns legată de lumea cărții și a documentelor, a activat ca arhivar (1994–1998), profesoară și bibliotecară în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava.
Activitatea sa științifică se reflectă într-o prezență editorială consistentă, materializată prin studii publicate sub egida unor instituții academice de prestigiu, volume colective și reviste indexate internațional, mai notează Editura Universității ieșene.