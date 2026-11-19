Lăcrămioara Avasiloaie Andrei, istoric, cercetătoare și bibliotecară a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, a lansat miercuri, 18 noiembrie, la Iași volumul „Cabinetele de lectură, societățile de citire și primele biblioteci publice din Bucovina (1850-1940)”.

„Cartea lansată analizează apariția și rolul cabinetelor de lectură în emanciparea culturală și socială a Bucovinei între anii 1850 și 1940. Lucrarea compară acest fenomen local cu evoluția structurilor europene de socializare prin lectură. Volumul a apărut în colecția Istorie modernă și memorie culturală a Editurii UAIC”, a menționat autoarea.

Evenimentul a fost organizat de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Alături de autoare, au luat cuvântul rectorul universității – prof. univ. dr. Liviu George Maha; directorul editurii – prof. univ. dr. Ioan-Alexandru Tofan; Cristina Spinei – conferențiar universitar doctor în cadrul Colectivului de Germanistică al Facultății de Litere; Cristian Ploscaru – profesor universitar doctor în cadrul Facultății de Istorie; Gabriel Leanca, conf. univ. dr. în cadrul Facultății de Istorie; Livia Iacob, conf. univ. dr. în cadrul Colectivului de Literatură comparată al Facultății de Litere.

Manifestarea culturală a fost moderată de Adrian Acatrinei, responsabil de promovare în cadrul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Alături de autoare au fost bibliotecare și colege de la școală.

Despre autoare

„Lăcrămioara Avasiloaie Andrei este istoric, bibliotecar și cercetător dedicat istoriei culturale a Bucovinei”, notează www.editura.uaic.ro.

Cu o carieră profesională strâns legată de lumea cărții și a documentelor, a activat ca arhivar (1994–1998), profesoară și bibliotecară în cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava.

Activitatea sa științifică se reflectă într-o prezență editorială consistentă, materializată prin studii publicate sub egida unor instituții academice de prestigiu, volume colective și reviste indexate internațional, mai notează Editura Universității ieșene.