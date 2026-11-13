La Dumbrăveni, învățarea nu a fost doar explicată, ci făcută vizibilă. Aceasta este una dintre concluziile întâlnirii metodice desfășurate la finele săptămânii trecute, la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, sub genericul „Biblioteca școlară/CDI – de la promovarea lecturii la dezvoltarea literației”.

Activitatea, organizată în format hibrid pentru bibliotecarii școlari, profesorii documentariști și responsabilii cu bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare din județul Suceava, a oferit exemple relevante despre felul în care lectura devine fundament al înțelegerii, al reflecției și al învățării autentice.

Desfășurată în format hibrid, activitatea a reunit participanți prezenți fizic la Dumbrăveni și colegi conectați prin Google Meet, fiind transmisă și online pe pagina de Facebook a Centrului Cultural „Acad. Eugen Simion”. Această deschidere către mai multe forme de participare a făcut posibilă împărtășirea experiențelor și dincolo de spațiul întâlnirii, oferind comunității educaționale acces la exemplele și ideile prezentate.

Întâlnirea a început cu vizitarea Centrului Cultural „Acad. Eugen Simion”, unde colecția de manuscrise eminesciene, expoziția de Biblii și lucrările realizate de elevi în proiecte educaționale au conturat o legătură expresivă între patrimoniu, cultură scrisă și creativitate. În deschiderea oficială au fost prezenți prof. Adriana Duceac, directorul liceului-gazdă; Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni; prof. Gabriela Cazac, inspector școlar pentru limba și literatura română; prof. Traian-Alin Pușcă, directorul Casei Corpului Didactic „George Tofan” Suceava și prof. Daniela Argatu, bibliotecar metodist în cadrul aceleiași instituții.

„Biblioteca școlară – de la promovarea lecturii la dezvoltarea literației”- Cerc metodic la Liceul „Mihai Eminescu” Dumbrăveni

Biblioteca – mediu de lectură, informare, explorare și învățare

Prin prezentarea bibliotecii școlare, bibliotecarul Oana Claudia Bolocan a evidențiat potențialul acestui spațiu ca mediu de lectură, informare, explorare și învățare. Biblioteca nu a fost privită ca simplu depozit de cărți, ci ca loc al întâlnirii dintre discipline, generații și experiențe educaționale.

Un punct de forță al cercului metodic l-au constituit perspectivele interdisciplinare asupra dezvoltării literației. Prof. Larisa Roman a abordat lectura literară, de la înțelegerea textului la interpretare și argumentare; prof. Daniela Bortă a valorificat documentul istoric și lectura critică a informației; prof. Gabriela Zait a explorat citirea și înțelegerea informației științifice; prof. Antonia Coblea-Vleju a ilustrat literația matematică, de la înțelegerea cerinței la rezolvarea problemelor; prof. Alexandra Sîrghi a evidențiat lectura ca instrument de comunicare și învățare; iar prof. Mădălina Vălean a adus în discuție literația digitală și accesul responsabil la informație prin utilizarea inteligenței artificiale.

Exemplele prezentate, apreciate pentru caracterul lor aplicat și pentru diversitatea strategiilor, au demonstrat că literația este o responsabilitate educațională comună. La fiecare disciplină, elevii pot învăța să identifice informații relevante, să compare, să argumenteze, să formuleze întrebări și să își monitorizeze propria înțelegere.

„Biblioteca școlară – de la promovarea lecturii la dezvoltarea literației”- Cerc metodic la Liceul „Mihai Eminescu” Dumbrăveni

Colaborare

Partea aplicativă, coordonată de bibliotecarul Oana Claudia Bolocan, a adus o contribuție aparte prin activitatea „O singură bibliotecă. Trei vârste. Trei moduri de a citi lumea”. Elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal au oferit demonstrații expresive și pline de creativitate, punând în lumină talentul, spontaneitatea, încrederea și capacitatea lor de a interpreta și comunica sensuri. Au participat elevii Lazăr Iasmina, Bolocan Alice și Mustață Anais (învățământ primar); Dobresciuc Eleni, Dobresciuc Elpida și Onofrei Olivia (învățământ gimnazial); Hlamagă Iulia, Șalgău Rebeca și Bursuc Elisa (învățământ liceal).

La fel de evidentă a fost cultura colaborării din școală și din comunitatea locală. Această cooperare reprezintă, în sine, un model de bună practică pentru comunitatea educațională.

Atenția acordată fiecărui detaliu organizatoric, grija față de invitați și participanți, generozitatea cu care au fost împărtășite resurse și experiențe, precum și bucuria autentică a colaborării au dat întâlnirii o notă aparte. Dincolo de calitatea intervențiilor, s-a simțit forța unei comunități care învață împreună și care transformă inițiativele educaționale în experiențe memorabile.

”La Dumbrăveni, cartea, dialogul, tehnologia și creativitatea elevilor au demonstrat că valoarea educației nu stă în volumul informațiilor acumulate, ci în ceea ce rămâne, se înțelege și poate fi transferat mai departe”, a spus prof. Daniela Argatu.