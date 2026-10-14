BiBi Kindergarten din Suceava, centrul educațional în care copilăria înseamnă mai mult decât educație

În 2022, BiBi Kindergarten își deschidea porțile în Suceava. Un centru educațional privat, care avea să aducă în prim-plan un concept modern, o abordare diferită a educației timpurii. Astăzi, are șase grupe, de la baby până la mică, mijlocie și mare și reunește aproximativ 90 de copii cu vârste între 1 an și 3 luni și 6 ani.

Despre experiențele de care au parte copiii aici, activitățile de sezon și cum centrul educațional devine a doua casă, directoarea unității, Bianca Smochină-Brojban, menționează: „Încercăm să fim nu doar profesori, ci și prieteni pentru copiii noștri. Comunicăm deschis cu părinții și ne străduim să le oferim copiilor un mediu în care să se simtă iubiți și protejați.”

Dincolo de activitățile și programele oferite, filosofia se reflectă în felul în care copiii sunt primiți, încurajați să descopere și sprijiniți să se integreze în colectivitate.

„Îmi doresc, înainte de toate, ca cei mici să aibă parte de o copilărie plină de experiențe, emoții și amintiri frumoase. (…) Cred că educația nu înseamnă doar ceea ce învață un copil, ci și ceea ce simte. De aceea, prin activitățile și evenimentele pe care le pregătim, încercăm să îi facem să se simtă importanți, ascultați și apreciați, să își descopere emoțiile și să învețe să le gestioneze.”

Grupe restrânse, activități nenumărate – pilonii în educația preșcolarilor, la BiBi Kindergarten

Acest centru educațional este situat pe strada Victoriei nr. 37. Triajul epidemiologic se face zilnic, de către asistentul medical, conform procedurii. Este oferită asistență medicală la primire, dar și în restul zilei, pe parcursul programului. În funcție de tipul de abonament, copilul poate urma program part-time (program până la ora 12.30), full-time (program până la ora 17.00) sau full-time plus (până la ora 18.00). Ora de deschidere este 7.40.

Indiferent de tipul de program ales, condițiile sunt aceleași. Un meniu ales atent, variat și echilibrat ține cont de nevoile nutriționale ale celor mici. În cazurile copiilor cu intoleranțe alimentare sau alergii, meniul poate fi adaptat. De asemenea, la cerere, sunt disponibile și servicii contracost, de tipul organizării petrecerilor aniversare sau onomastice în grupul clasei de care aparține copilul. Grupele au cel mult 20 de copii, pentru ca fiecare să primească atenția de care are nevoie.

BiBi Kindergarten dispune și de o curte generoasă, delimitată cu grijă și organizată astfel încât spațiul de joacă să fie sigur. Aici nu lipsesc jucăriile și echipamentele moderne.

Unul dintre aspectele care încântă deopotrivă pe părinți și pe copii se referă și la programul educațional. La BiBi Kindergarten, programul este completat de activități extracurriculare, organizate în funcție de vârsta copiilor și de opțiunile părinților. Printre acestea se numără teatrul, dansul, limba engleză, atelierele de dezvoltare socio-emoțională, disponibile începând cu grupa mică, și tenisul, destinat copiilor din grupele mică și mijlocie. Un avantaj pentru familii este faptul că activitățile se desfășoară în aceeași locație.

„Am introdus activități ocazionale, cum ar fi teatrul de păpuși, parade sau excursiile care aduc bucurie copiilor și le dezvoltă creativitatea și spiritul de echipă”, mai spune Bianca Smochină-Brojban.

Acomodarea, una dintre preocupările părinților

Primele zile într-un colectiv nou pot aduce schimbări importante atât pentru copil, cât și pentru familie. La BiBi Kindergarten, integrarea copiilor nou-veniți se realizează treptat, începând cu un program de două ore, pentru a le oferi timp să se familiarizeze cu educatorii, colegii și noul mediu.

BiBi Kindergarten din Suceava se pregătește pentru Festivalul Toamnei și expoziția de dovleci

Pe parcursul anului, programul educațional este completat de activități și evenimente inspirate de fiecare sezon, astfel încât copiii să descopere anotimpurile, tradițiile și lucrul în echipă.

BiBi Kindergarten din Suceava se pregătește pentru o perioadă plină de activități dedicate copiilor. În lista activităților cu tematică de toamnă se numără strivitul strugurilor pentru must, făcut murături sau sculptat dovleci. Calendarul următoarelor luni aduce împreună activități educative și totodată creative: Festivalul Toamnei (în perioada 26-29.10) și expoziția de dovleci (30.10), petrecerea de Halloween (2.11) și deja cunoscutul târg caritabil de Crăciun, ediția a V-a.

Fiecare dintre aceste experiențe completează programul educațional și le oferă copiilor contexte în care să descopere, să creeze, să interacționeze și să învețe prin implicare directă, după cum explică Bianca Smochină-Brojban, directoarea BiBi Kindergarten.

De la Halloween la târgul caritabil de iarnă, ediția a V-a

Copiii vor sărbători Halloween-ul într-un mod adaptat vârstei lor, acest lucru presupunând paradă de costume cu personajele favorite și celebrul trick or treat. Urmând calendarul evenimentelor, în program este inclus și un eveniment care marchează Ziua Națională a României prin activități tematice cu momente speciale.

Pe data de 11 decembrie este programată cea de-a cincea ediție a Târgului caritabil de Crăciun. Va fi un moment oportun pentru ca întreaga comunitate, copii și părinți, să își amintească cât de mult contează să rămână uniți.

„Îmbinăm activitățile creative cu o lecție importantă despre ce înseamnă să ajuți și să fii implicat. Toți copiii sunt invitați să creeze o decorațiune handmade, împreună cu părinții. Le expunem în cadrul unui eveniment dedicat și împreună finanțăm un caz social al asociației Sânge pentru România, cu care colaborăm”, completează în declarațiile sale Bianca Smochină-Brojban.

Mai mult decât un centru educațional, BiBi Kindergarten înseamnă o comunitate

Prin programul educațional, activitățile extracurriculare și evenimentele organizate pe parcursul anului, BiBi Kindergarten își propune să construiască o comunitate în care copiii, părinții și educatorii să se simtă parte din aceeași poveste. Experiențele trăite împreună devin astfel ocazii de a cultiva valori care îi vor însoți pe cei mici și dincolo de anii petrecuți în acest centru educațional.

„Îmi doresc ca, peste ani, să nu își amintească doar ce au învățat, ci cum s-au simțit aici: fericiți, iubiți, în siguranță și parte dintr-un loc în care fiecare copil a fost important. Pentru mine, aceasta este frumusețea educației timpurii: să construim nu doar cunoștințe, ci și copilării frumoase. Îmi doresc să cultivăm respectul, empatia, bunătatea, răbdarea, responsabilitatea și încrederea în sine. Să îi învățăm pe copii că este în regulă să greșească, că pot încerca din nou și că fiecare reușită, indiferent cât de mică, merită apreciată.”

Părinții care doresc să își înscrie copiii la BiBi Kindergarten pot afla informații despre disponibilitatea locurilor contactând reprezentanții unității la numărul de telefon +40746 302 737.

Contact:

+40746 302 737

Str. Victoriei Nr.37, Suceava

Social media: www.facebook.com/p/BiBi-Kindergarten-100078786313111