Beat la volan și fără permis, găsit cu patru minori în mașină, pe drumul de la discotecă spre casă

Acțiunea „BACHUS” 2026 a Poliției Suceava nu a vizat nici pe departe doar localitățile urbane, cele 108 echipaje constituite sâmbătă noapte fiind distribuite în tot județul.

Un caz care atrage atenția privind gradul major de inconștiență a fost constatat la ora 4.00 dimineață, deja duminică, de echipajul care acționa pe drumul județean din Preutești, pe traseul de deplasare de la Discoteca Galaxy Preutești către Dolhești.

În cadrul filtrului a fost oprit un autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani, care avea patru minori în mașină, în calitate de pasageri.

Șoferul mirosea a alcool iar testarea alcoolemiei a confirmat din plin suspiciunile inițiale. Șoferul cu patru minori în mașină avea concentrația de 1.12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma interogării bazelor de date ale Poliției, s-a constatat faptul că bărbatul de 36 de ani nu este nici posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Șoferul care nici nu este șofer în adevăratul sens al cuvântului a fost condus la Spitalul Municipiului Fălticeni, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii au constatat, așadar, comiterea a două infracțiuni la regimul rutier, comise în concurs.

Foarte probabil, după confirmarea alcoolemiei, nici acest inconștient nu va scăpa măcar de 24 de ore de arest, plus, evident, trimiterea în judecată pentru cele două infracțiuni.