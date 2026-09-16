Bazinul de înot didactic din Rădăuți beneficiază de saună și jacuzzi, două facilități noi pentru utilizatori

Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat că bazinul didactic de înot din municipiu beneficiază, începând cu data de 15 septembrie 2026, de două noi facilități, o saună și un jacuzzi, puse gratuit la dispoziția persoanelor care achită biletul de acces la bazin.

Investiția, în valoare de aproximativ 105.000 de lei, a fost realizată integral prin sponsorizarea oferită de Constantin Luchian, consilier local în cadrul Consiliului Local Rădăuți. „Avem o veste bună pentru toți cei care iubesc sportul, mișcarea și timpul petrecut în bazin, pentru că vor beneficia de saună și jacuzzi, două facilități noi puse la dispoziția lor.

Bazinul de înot din Rădăuți oferă gratuit o saună și un jacuzzi pentru cei care plătesc biletul de intrare

Acestea au fost realizate integral prin sponsorizarea oferită de domnul Constantin Luchian și reprezintă un gest de implicare în viața comunității pe care îl apreciem și pentru care îi mulțumim”, a transmis primarul Loghin. El a arătat că accesul la saună și jacuzzi este inclus în prețul biletului pentru bazin, fără costuri suplimentare. Sauna poate fi utilizată de luni până vineri, în intervalul orar 17:00–20:00, iar sâmbăta, între 15:00 și 18:00. Jacuzzi-ul este disponibil pe întreaga perioadă de funcționare a bazinului, la cerere, utilizatorii urmând să se adreseze personalului bazinului didactic de înot. De precizat că pentru creșterea confortului utilizatorilor, în apropierea saunei și a jacuzzi-ului a fost amenajat și un nou spațiu pentru duș. „Ne dorim ca bazinul didactic de înot să fie mai mult decât un loc pentru înot. Să fie un spațiu în care rădăuțenii să găsească mișcare, sănătate, relaxare și condiții cât mai bune pentru petrecerea timpului liber”, a mai spus Bogdan Loghin.

Informații suplimentare privind programul, tarifele și facilitățile bazinului didactic de înot din Rădăuți pot fi obținute la numărul de telefon 0330.524.142.

Bazinul de înot din Rădăuți oferă gratuit o saună și un jacuzzi pentru cei care plătesc biletul de intrare