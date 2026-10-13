„Cumpănă mare”

„Furtunile de mai dăună-di, despre cari vorbesc mai toate diarele atât române cât şi străine că au făcut mulţime de daune prin diferite ţări, au trecut şi prin Bucovina. Aice încă au fost în mai multe părţi, cu deosebire însă în districtul Sucevii, o cumpănă aşa de mare cum nu s’a pomenit cine sci de când. Mai multe case şi alte acareturi, ne mai vorbind de pomi, au fost trăsnite şi bucăţelite, eară unele dintre dînsele nimicite cu desăvârşire”.

„Revista politică”, Anul II, nr.8, Suceava, Septemvre 1887.

„Băutură cu efecte tonice şi stimulative”

„Venise într-un timp şi prin unităţile alimentare sucevene o băutură excelentă cu efecte tonice şi stimulative: <Pepsi-Cola>. Sosise după ce în alte oraşe fusese dată în consum de vreo doi ani. Băutura aceasta se extrage din frunzele arbustului de coca (originar din zona tropicală a celor două Americi) şi, în stare pură, extrasul are şi un puternic efect euforic. O euforie a fost şi prezenţa lichidului răcoritor la Suceava. A dispărut fără urme”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6152, Suceava, Septembrie 1967.