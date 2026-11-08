Băut zdravăn, un șofer a pus la pământ un stâlp de electricitate

Incident la primele ore ale dimineții zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, pe drumul județean 209C, la Măzănăești.

Un bărbat de 52 de ani, care se afla la volanul unui autoturism marca Dacia Logan a intrat cu viteză prea mare într-o curbă și s-a oprit într-un stâlp de electricitate, pe care l-a pus la pământ,

La fața locului au ajuns un echipaj medical, dar și unul de poliție.

Bărbatul a refuzat transportul la spital, iar polițiștii au verificat documentele, care erau valabile.

Cu șoferul mirosea a alcool a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”