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Băut zdravăn, un șofer a pus la pământ un stâlp de electricitate

Căruțaș băgat în spital de un șofer băut
Căruțaș băgat în spital de un șofer băut

Incident la primele ore ale dimineții zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, pe drumul județean 209C, la Măzănăești.

Un bărbat de 52 de ani, care se afla la volanul unui autoturism marca Dacia Logan a intrat cu viteză prea mare într-o curbă și s-a oprit într-un stâlp de electricitate, pe care l-a pus la pământ,

La fața locului au ajuns un echipaj medical, dar și unul de poliție.

Bărbatul a refuzat transportul la spital, iar polițiștii au verificat documentele, care erau valabile.

Cu șoferul mirosea a alcool a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”

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