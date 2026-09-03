Băut zdravăn, un șofer a intrat pe contrasens și a provocat un accident rutier cu doi răniți

Un accident rutier cu doi răniți s-a produs în dimineața zilei de joi, 3 septembrie, pe drumul național 17, în apropiere de Vama.

Un bărbat din județul Arad, care se afla la volanul unui autoturism marca Mercedes, a intrat pe contrasens și a lovit un alt autoturism, tot marca Mercedes.

Din impact a rezultat rănirea șoferului care circula regulamentar și a unei femei din aceeași mașină.

Cei doi au fost preluați de ambulanțe, iar după ce au primit îngrijiri medicale la fața locului au ajuns la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru tratament de specialitate.

Polițiștii care au ajuns la locul accidentului au constatat că șoferul care a provocat coliziunea plecase pe jos din zonă, dar au reușit să îl identifice la scurt timp.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost dus la spitalul din Câmpulung Moldovenesc pentru a-i fi recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.