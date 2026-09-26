Băut și fără permis a provocat un accident rutier. A fost ”premiat” cu 24 de ore în celulă

”Șoferul” de 19 ani din Arbore, care a provocat un accident rutier în noaptea de joi spre vineri după ce a condus cu viteză excesivă, a fost ”premiat” de polițiști.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de „vătămarea corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Premiul a fost completat cu amenzi totale în valoare de 8.650 de lei pentru lipsă ITP, lipsă RCA, conducere alcool și alte abateri la regimul rutier.

Autoturismul marca VW condus de tânărul în vârstă de 19 ani avea direcția de deplasare dinspre strada Principală către strada Trandafirului din Arbore, iar la un moment dat a pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un arbore situat în partea stângă a drumului, raportat la sensul lui de mers, după care a mașina a lovit o movilă de pământ acoperită cu vegetație.

La fața locului a intervenit un echipaj de ambulanță, care i-a transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pe cei doi pasageri aflați în autoturismul marca VW, respectiv un tânăr în vârstă de 20 de ani și o minoră de 16 ani, din Arbore.

Cei doi au suferit diferite traumatisme, dar leziunile au fost încadrate preliminar la ușoare.

Tânărul care a fost la volan a refuzat îngrijirile medicale, iar în urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat concentrația de 0,29 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a ajuns în cele din urmă la Spitalul Municipal Rădăuți, dar pentru recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

În urma interogării bazelor de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că tânărul în vârstă de 19 ani nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.