Băut, a efectuat o depășire și a ajuns într-un stâlp de iluminat, pe care l-a pus la pământ

Un șofer care era băut bine a fost în centrul unui eveniment rutier care s-a petrecut vineri după-amiază pe DJ 208A, la Luncușoara.

Un bărbat de 55 de ani, care conducea un autoturism marca VW, a intrat într-o depășire.

Nu a mai putut controla autovehiculul, care a intrat pe sensul opus de mers și a lovit un stâlp de iluminat public, pe care l-a pus la pământ.

La fața locului au ajuns atât un echipaj medical, dar și unul de poliție.

Șoferul și celălalt pasager din mașină au refuzat ajutorul medical, iar bărbatul de la volan a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiții, șoferul a fost dus la spital, unde i-au fost luate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Oamenii legii au deschis și un dosar penal care vizează infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanțe”.