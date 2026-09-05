Actualitate

Băut, a efectuat o depășire și a ajuns într-un stâlp de iluminat, pe care l-a pus la pământ

Șofer cu o alcoolemie de 3 la mie, trimis să mediteze în beciul Poliției
Șofer cu o alcoolemie de 3 la mie, trimis să mediteze în beciul Poliției

Un șofer care era băut bine a fost în centrul unui eveniment rutier care s-a petrecut vineri după-amiază pe DJ 208A, la Luncușoara.

Un bărbat de 55 de ani, care conducea un autoturism marca VW, a intrat într-o depășire.

Nu a mai putut controla autovehiculul, care a intrat pe sensul opus de mers și a lovit un stâlp de iluminat public, pe care l-a pus la pământ.

La fața locului au ajuns atât un echipaj medical, dar și unul de poliție.

Șoferul și celălalt pasager din mașină au refuzat ajutorul medical, iar bărbatul de la volan a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiții, șoferul a fost dus la spital, unde i-au fost luate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Oamenii legii au deschis și un dosar penal care vizează infracțiunea de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substanțe”.

Recomandări

Șofer reținut în arest pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină și apoi, coborât din mașină, a căzut în cap

Actualitate

Șofer reținut pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină, a coborât și a căzut în cap

Actualitate

Șofer reținut pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină, a coborât și a căzut în cap

Șofer reținut în arest pentru alcoolemie record, de peste 4 la mie. S-a izbit într-o mașină și apoi, coborât din mașină, a căzut în cap
Șoferul băut al unui BMW a ras tot ce i-a ieșit în cale înainte de a fi capturat de polițiștii care îl urmăreau

Actualitate

Șoferul băut al unui BMW a ras tot ce i-a ieșit în cale înainte de a fi capturat de polițiștii care îl urmăreau

Actualitate

Șoferul băut al unui BMW a ras tot ce i-a ieșit în cale înainte de a fi capturat de polițiștii care îl urmăreau

Șoferul băut al unui BMW a ras tot ce i-a ieșit în cale înainte de a fi capturat de polițiștii care îl urmăreau