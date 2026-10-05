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Bătrână de 77 de ani, terorizată de nepot, care i-a pus foc în gospodărie

Bătrână de 77 de ani, terorizată de nepot, care i-a pus foc în gospodărie
Bătrână de 77 de ani, terorizată de nepot, care i-a pus foc în gospodărie

Caz delicat la Udești, unde un tânăr în vârstă de 28 de ani a fost ridicat de polițiști și internat provizoriu la Psihiatrie, după ce a provocat două incendii, duminică după-amiază, unul dintre ele la gospodăria bunicii sale, în vârstă de 77 de ani.

Apelul de urgență la 112 a venit în jurul orei 17.40.

Într-o primă fază, suspectul, Cătălin B., s-ar fi deplasat la locuința bunicii sale, tot în Udești, unde, ajutându-se de un recipient ce conținea lichid inflamabil, a aprins câteva materiale de lângă o anexă, după care a fugit. Incendiul a fost observat de o vecină, care a intervenit imediat, alături de proprietară, respectiv bunica autorului.

Ulterior, o altă martoră l-a observat pe același tânăr în timp ce incendia mai mulți baloți de pe terenul ei. La acest al doilea incendiu au intervenit pompierii militari, care au stins focul și au stabilit că sursa probabilă de aprindere a fost bricheta, primul material care s-a aprins a fost benzina, iar incendiul a prezentat pericol de propagare la casa de locuit.

La fața locului au fost redirecționate două echipaje din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică și un echipaj din cadrul Secției Poliție Burdujeni în vederea identificării suspectului, care putea să mai provoace și alte incendii.

Tânărul a fost ridicat de polițiști din locuința sa, având arsuri la o mână și fiind predat unui echipaj medical de pe ambulanță.

Tânărul a fost internat la Psihiatrie și urmează a se efectua expertizarea psihiatrică în regim de urgență, privind stabilirea discernământului.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea a două infracțiuni de distrugere.

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