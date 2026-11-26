Un incendiu izbucnit joi la o casă din Frătăuții Noi s-a transformat într-o tragedie, în interiorul locuinței fiind găsit trupul carbonizat al proprietarului, un bărbat în vârstă de 81 de ani.

În urma unui apel la 112, la fața locului au intervenit pompierii militari și cei ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Frătăuții Noi și Frătăuții Vechi cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Pompierii au găsit un incendiu care se manifesta deja generalizat în interiorul locuinței. Din păcate, bătrânul nu apucase să iasă din casă.

”Concomitent cu localizarea flăcărilor, pompierii au pătruns în casă și au evacuat victima, care, din nefericire, era carbonizată”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

În jurul orei 13.30, pompierii lucrau în continuare pentru lichidarea ultimelor focare, îndepărtarea efectelor negative ale incendiului și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a acestuia.