Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri

Un bătrân în vârstă de 86 de ani a fost scos în viață de pompierii suceveni din fântâna adâncă de aproximativ opt metri în care căzuse. S-a întâmplat vineri dimineață, într-o gospodărie din Zvoriștea.

Pompierii militari suceveni, alertați prin 112, au constatat că bătrânul se afla în fântână, la o adâncime de aproximativ 8 metri, însă este conștient și cooperant.

După ce l-au scos la suprafață, pompierii l-au predat în siguranță echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiști ajunși la fața locului au demarat cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat și cum a ajuns octogenarul în fântână.