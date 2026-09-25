Actualitate

Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri

Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri

Un bătrân în vârstă de 86 de ani a fost scos în viață de pompierii suceveni din fântâna adâncă de aproximativ opt metri în care căzuse. S-a întâmplat vineri dimineață, într-o gospodărie din Zvoriștea.

Pompierii militari suceveni, alertați prin 112, au constatat că bătrânul se afla în fântână, la o adâncime de aproximativ 8 metri, însă este conștient și cooperant.

După ce l-au scos la suprafață, pompierii l-au predat în siguranță echipajului medical al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, care l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiști ajunși la fața locului au demarat cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat și cum a ajuns octogenarul în fântână.

Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri
Bătrân de 86 de ani, salvat dintr-o fântână de pompieri

Recomandări

Campanie pentru o bătrână de 85 de ani, din Suceava, rămasă fără acoperiș la casă după incendiul izbucnit la vecinul aflat în pușcărie

Actualitate

Campanie pentru o bătrână de 85 de ani, din Suceava, rămasă fără acoperiș la casă după incendiul izbucnit la vecinul aflat în pușcărie

Actualitate

Campanie pentru o bătrână de 85 de ani, din Suceava, rămasă fără acoperiș la casă după incendiul izbucnit la vecinul aflat în pușcărie

Campanie pentru o bătrână de 85 de ani, din Suceava, rămasă fără acoperiș la casă după incendiul izbucnit la vecinul aflat în pușcărie
Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Actualitate

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Actualitate

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod

Doi adolescenți în vârstă de doar 16 ani, victimele carbonizate în mașina care a ars sâmbătă dimineață după impactul cu un cap de pod
Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului

Actualitate

Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului

Actualitate

Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului

Trei personalități, o singură legătură: Fălticeniul. Mihai Pânzaru – PIM, Gavril Pătru și preotul Vasile Liviu Mihăilă, Cetățeni de Onoare ai municipiului
Un tânăr de 30 de ani, din Dumbrăveni, una dintre victimele dublei tragedii de la Siret: au intrat într-un decantor de ape uzate și nu au mai ieșit în viață

Actualitate

Un tânăr de 30 de ani, din Dumbrăveni, una dintre victimele dublei tragedii de la Siret: au intrat într-un decantor de ape uzate și nu au mai ieșit în viață

Actualitate

Un tânăr de 30 de ani, din Dumbrăveni, una dintre victimele dublei tragedii de la Siret: au intrat într-un decantor de ape uzate și nu au mai ieșit în viață

Un tânăr de 30 de ani, din Dumbrăveni, una dintre victimele dublei tragedii de la Siret: au intrat într-un decantor de ape uzate și nu au mai ieșit în viață