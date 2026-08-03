Bătrân de 80 de ani, rănit grav după ce a intrat cu mopedul într-un vehicul greu

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean, luni, după ce a fost implicat într-un accident pe drumul județean Salcea-Verești, în timp ce se deplasa cu un moped. Acest accident a venit la mai puțin de 24 de ore după ce doi tineri au ajuns în stare foarte gravă la spital, după ce motocicleta pe care erau a intrat cu mare viteză într-un șanț de beton, pe raza orașului Salcea.

Conform cercetărilor polițiștilor, luni, în jurul orei 11.00, pe drumul județean 290 Verești – Salcea, octogenarul, din satul Prelipca, aflat pe un moped cu care se deplasa pe direcția Salcea-Verești, s-a dezechilibrat și s-a izbit în roata din dreapta spate a semiremorcii unui vehicul greu, care îl depășise și revenea pe bandă.

În cadrul anchetei, polițiștii vor încerca să stabilească dacă octogenarul a fost jenat în vreun fel în timpul depășirii.

Echipajul tip C de la SAJ Suceava trimis la fața locului a găsit pacientul în vârstă de 80 de ani în stare gravă, politraumatizat, în comă.

Bărbatul a fost transportat în stare gravă la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, după cum a anunțat doctorul Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Polițiștii suceveni sunt pur și simplu copleșiți de numărul mare de accidente cu implicarea vehiculelor pe două roți. Numărul sucevenilor care și-au cumpărat motociclete mai ales a crescut foarte mult, însă, din păcate, mulți nu percep riscul și cât de ușor poți avea un accident grav pe două roți, dacă nu ai experiență, nu adaptezi viteza și nu conduci preventiv.