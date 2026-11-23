Un bătrân în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost accidentat mortal de o mașină luni seară, pe raza orașului Liteni. Accidentul a fost anunțat prin 112, în jurul orei 18:00, iar la fața locului au intervenit cei de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava, dar și pompierii militari. Echipajul medical a constatat că pietonul lovit nu avea funcții vitale și, din păcate, ulterior a fost declarat decedat. Și o tânără din autoturism a acuzat leziuni ușoare și a fost transportată la spital. Conform unor martori, șoferul a evitat o turmă de oi și a tras de volan, însă l-a acroșat mortal chiar pe cioban. După impact, autoturismul a ieșit în decor, având probabil viteză destul de mare.

Bătrân accidentat mortal de o mașină, luni seară, la Liteni Bătrân accidentat mortal de o mașină, luni seară, la Liteni Bătrân accidentat mortal de o mașină, luni seară, la Liteni