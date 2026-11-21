Un bărbat a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și este acuzat de comiterea infracțiunii de ”tâlhărie calificată”.

Fapta s-a petrecut în seara zilei de 19 noiembrie, în apropierea Bisericii Catolice din Câmpulung Moldovenesc.

Un apel la serviciul unic de urgență 112 semnala o faptă de agresiune urmată de furtul unei sume mari de bani.

Mai exact, un bărbat a reclamat că a fost împins de cel cu care tocmai consumase băuturi alcoolice într-un bar din apropiere, iar persoana în cauză i-a sustras 6.000 de lei.

Autorul a fost prins rapid și s-a constatat că este vorba de un client mai vechi al polițiștilor, care se afla și în perioada de încercare după o condamnare anterioară.

Având în vedere persoana cercetată și trecutul acesteia, polițiștii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore și cel mai probabil vor solicita arestarea preventivă.